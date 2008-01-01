Вторник, 12 июня: дожди и грозы

Новости Латвия | 12 июня 2018 | 08:18

В ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять область пониженного давления, циклоническая ложбина.

Днём облачно с прояснениями, ожидаются грозовые ливни. Ветер умеренный, западный, во время грозы с порывами до 15-16 м/с. Максимальная температура воздуха — от +19 до +24 градусов, на побережье — +16…+19 градусов.

В Риге облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и гроза. Температура — +19...+21 градус.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM