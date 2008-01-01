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Новости Политика | 11 июня 2018 | 21:47
Выборы в парламент-2018: Латгалия потеряла один мандат
В понедельник, 11 июня, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила число избираемых в избирательных округах депутатов Сейма 13-го созыва.
На выборах Сейма действуют пять избирательных округов — Рига, Видземе, Латгале, Курземе и Земгале, от которых в парламент избираются в общей сложности 100 депутатов. По закону, число избираемых в каждом округе депутатов устанавливается пропорционально числу избирателей, зарегистрированному в регистре жителей за четыре месяца до выборов. Избиратели в зарубежных странах причисляются к числу избирателей в Рижском избирательном округе.
На выборах в Сейм 13 созыва, которые пройдут этой осенью, больше всего членов нового парламента выберут:
- в Рижском избирательном округе — 35,
- Видземском — 25,
- в Земгальском и Латгальском — по 14,
- в Курземском — 12 депутатов.
По сравнению с предыдущими выборами Сейма в 2014 году число избирателей в Рижском избирательном округе увеличилось, в остальных избирательных округах уменьшилось. Немного сократилось и общее число избирателей.
За четыре месяца до выборов Сейма 12-го созыва в Латвии было зарегистрировано 1 551 440 имеющих право голоса граждан: в Рижском избирательном округе — 495 890, в Видземском — 402 615, Латгальском — 226 966, Земгальском — 226 430, Курземском — 199 539.
В 12-й Сейм от Рижского избирательного округа было избрано 32, от Видземского — 26, от Латгальского — 15, от Земгальского — 14, от Курземского — 13 депутатов.
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