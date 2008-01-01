Из-за неудачной закупки пожарные и полиция могут не получить новую форму к столетию Латвии

Новости Латвия | 11 июня 2018 | 19:46

Министерство внутренних дел (МВД) прекратило закупку современной формы для пограничников, пожарных и полицейских, и это означает, что к столетию Латвии новой формы службы МВД, вероятно, не получат.

Как рассказала парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, конкурс был объявлен, но отменен, так как не нашлось ни одного претендента, который соответствовал бы одному из условий — сшить формы соответствующего покроя.

В настоящее время МВД обсуждает дальнейшие действия. Один из вариантов состоит в том, что каждая из служб объявит отдельный конкурс. Силиня допускает, что к организации конкурса будет привлечен иностранный эксперт по вопросам пошива форменной одежды.

Обеспечение новой формой сотрудников всех служб МВД потребует нескольких миллионов евро.

Нынешняя форма используется службами МВД уже более 20 лет и устарела визуально и функционально.

Delfi.lv