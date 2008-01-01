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Новости Латвия | 11 июня 2018 | 19:43

Госполиция Латвии показала новый дизайн патрульных автомобилей

В понедельник, 11 июня, Госполиция в ходе специальной пресс-конференции возле памятника Свободы в Риге представила общественности свою "новую визуальную идентичность" — измененное трафарирование и цветовую гамму патрульных автомобилей.

Новый дизайн, разработанный совместно с Латвийской художественной академией (ЛХА), сменил неброские серые элементы на яркое сочетание желтого и синего цветов.

По словам представительницы пресс-центра Госполиции Симоны Гравите, на полицейских машинах новый трафарет обновили спустя 27 лет. Теперь машины полиции станут более заметными и хорошо различаемыми в транспортном потоке.

Прежний трафарет Госполиции — на cдержанно сером фоне — в 1991 году разработал профессор ЛХА Гунарс Глудиньш. В те времена, по словам Гравите, была необходимость создать новую визуальную идентичность полиции, которая бы радикально отличалась бы от советской. Напомним, в советское время оперативный транспорт милиции был ярко-желтого цвета.

Delfi.lv

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