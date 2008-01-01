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Новости Общество | 11 июня 2018 | 19:34

Четырехлетний Даугавпилчанин стал победителем международного конкурса

Компания FasTracKids проводит ежегодный международный конкурс по технике речи Voices of FasTracKids.(Голоса FasTracKids ). В нем участвуют дети из 56 стран мира.

В мае завершился конкурс Voices of FasTracKids 2018, в котором нужно было представить рассказ «Что для меня значит FasTracKids» на родном языке. Для международного жюри каждое выступление сопровождалось титрами на английском языке. Цель кокурса развивать навыки презентации и комуникации , развивать творческий подход в поиске решений.

40 детей из Латвии приняли участие в международном конкурсе во второй раз.

В возрастной группе детей 3-4 лет победу одержал воспитанник Даугавпилсского детского развивающего центра «Саулес старини» Маркус Жевчук. Маркусу 4 года, он с удовольствием посещает занятия FasTracKids, любит узнавать что-то новое и проводить эксперименты. Именно об этом он рассказывает в своем выступлении.

Достижения наших детей дают возможнось познакомиться с латышским языком и узнать о Латвии в 56 странах мира.

Программы FasTracKids обеспечивают детям хорошие основательные результаты всестороннего развития. Качественные знания и навыки, полученные в раннем возрасте, являются не только существенной подготовкой к школе, но и к жизни, так как на занятиях развиваются лидерские качества, желание учиться на протяжении всей жизни.

На сегодняшний день программу FasTracKids осуществляют в 270 учебных центрах, в 56 странах, на 24 языках.

Тем более приятно, что дети Даугавпилса тоже имеют такую возможность...

В Даугавпилсе программу FasTracKids осуществляет детский развивающий центр «Саулес старини».

Daugavpils.lv

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