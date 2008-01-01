Отзвучал Праздник города

Новости Общество | 11 июня 2018 | 19:32

В этом году Даугавпилс широко праздновал свой 743 год рождения. Праздник начался в микрорайонах города и длился целую неделю. Его концерты состоялись на Новом и Cтаром форштате, в Ругелях, на Гриве, в посёлке Химиков и Общества слепых.

В пятницу, 8 июня, на площади Виенибас выступили Легенды восьмидесятых. Публика восторженно встречала исполнителей, а после концерта, желающие продолжить тусовку, отправились на дискотеку в Олимпийский центр. Тех, кто жаждал творческой атмосферы – ждала Крепость. Здесь в четвёртый раз прошла Ночь искусств, организованная центром Ротко. Тема мероприятия этого года – «Женщина в искусстве».

Те кто пришёл – не плжалел: модный показ школы «Саулес» настроил всех на креатив, лазерное и пенное шоу добавили ощущения остранения действительности, поэтому дискотека, устроенная во дворе Центра Ротко, запомнилась всем присутствующим. Галлерея местных художников принимала уже полностью подготовленных желающих обозревать её колорит, самобытность и атмосферность.В субботу, 9 июня, состоялось центральное событие празднеств – шествие по улице Ригас. Уже после полудня улицу заполонили участники этого традиционного и всеми любимого события. Среди них и самые маленькие участники действа – малыши в украшенных колясках.

В 13 часов праздничная колонна двинулась в сторону площади. В шествии приняли участие более 3 тысяч человек: представителей учебных заведений и предприятий, общественных организаций и спортивных клубов. Во главе колонны – руководство города, депутаты, гости из городов-побратимов из Литвы, Польши, России, Беларуси, Украины, Израиля.

В сопровождении оркестра колонна дошла до главной площади города, где перед собравшимися выступил председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, который и открыл праздник.

После официальных речей состоялся концерт легендарной группы «Элпа», которая в этом году празднует 35 лет своей работы.

Уже со второй половины пятницы и до вечера воскресенья на улице Ригас работал праздничный рынок. Здесь каждый смог найти товар для себя, своей семьи и детей. Торговцы со всей Латвии и соседней Литвы съехались сюда, чтобы побаловать даугавпилчан и гостей города широким предложением товаров. Вкусная еда – составная часть любого праздника. В этом году 18 предприятий общественного питания развернули свои точки выездной торговли в парках и скверах. Мест, еды и напитков хватило всем. Сквер Пумпура порадовал детей. Здесь развернулся самый весёлый Семейный парк с многочисленными аттракционами и катанием на лошадях. Здесь можно было встретить и погладить животных, покататься на электро и веломобилях, высоко прыгать на батутах. Взрослым предлагали попробовать новый аттракцион, установленный в сквере у Университета. В общем, развлечений было предостаточно.

Малые сцены в парке Дубровина, сквере Пумпура, на перекрёстке улиц Ригас и Аллеяс – не пустовали. Здесь выступали самодеятельные коллективы города и гостей праздника.

Субботним вечером всех пригласили на два грандиозных концерта. Интарс Бусули спел новые и уже популярные песни. Надо сказать, что этого певца в Даугавпилсе всегда ждут и любят его творчество. Зрители подпевали, приплясывали, наслаждались музыкой и погодой. Танцевать вместе пришедших заставил и молдавский певец Дан Балан, чей концерт вызвал море добрых эмоций.

Уже согретые ими, горожане и гости отправились на праздничный салют на набережную. По общему мнению в этот раз он выдался особенно красочным и грандиозным.

В воскресенье, 10 июня, в католическом храме Святого Петра в веригах прошло богослужение в честь дня рождения города. В нем приняли участие и руководство города, а также представители делегаций городов-побратимов, общественных организаций.

Парк на Эспланаде в этот день был отдан спорту. Здесь обустроили спортивный городок и прошли соревнования по уличному баскетболу, пляжному волейболу, чемпионат по скейту, турнир по новусу и другие мероприятия. Многие отметили, что этот парк как нельзя лучше подходит для такого рода спортивных праздников. Завершило спортивный марафон на Эспланаде шоу с участием парашютистов, которые состязались на точность приземления.

Город звучал в этот раз на разный манер, ведь не даром девиз этого праздника был «Даугавпилс – звучит!» Звучали парки и скверы, микрорайоны и улицы этого замечательного и такого родного города. С днем рождения, Даугавпилс! Счастья и процветания тебе и твоим жителям!

Сюжет подготовили специалисты отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils.lv