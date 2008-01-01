Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 июня

Именины:
Анатолс, Анатолийс, Малва / Дмитрий, Захар, Игнатий

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
10 .. 12 C
Утро
18 .. 20 C
День
23 .. 25 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Тартюфы наших дней

Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}

2. Зато нас по головке погладят! {195}

3. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Аэропорт ждет частных инвестиций

6. Ушли в мир иной...

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Затмения Солнца и Луны {2}

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. Состоялся велозаезд, в честь открытия регионального веломаршрута № 35 «Daugavpils loki»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 10 июня 2018 | 23:30

В понедельник в Латвии возможна гроза

Пресс-фото

В понедельник, 11 июня, в Латвии увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня уже во многих районах. Возможны ливень, гроза, град и усиление ветра. Облачность будет двигаться с юго-запада на северо-восток страны, сообщает ЛЕТА.

Температура ночью понизится до +11...+16 градусов, в восточной Латвии до +8. Днем 11 июня воздух прогреется до +25...+28 градусов.

В Риге в понедельник возможен дождь, гроза, усиление ветра до 11 метров в секунду. В первой половине дня температура составит до +27 градусов.

В начале следующей недели Латвию пересекут атмосферные фронты, несущие дожди, грозы и понижение температуры, прогнозируют синоптики.

Во вторник также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Засушливость уменьшится только в тех районах, где дождь пройдет несколько раз.

Во вторник, 12 июня, температура не превысит +18...+23 градусов. С 13 июня увеличится атмосферное давление, существенных осадков не ожидается, постепенно станет теплее. Возможно, в конце недели снова будет жаркая погода с грозами.

Delfi

Добавить комментарий

 