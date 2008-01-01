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Новости Латвия | 10 июня 2018 | 23:30
В понедельник в Латвии возможна гроза
В понедельник, 11 июня, в Латвии увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня уже во многих районах. Возможны ливень, гроза, град и усиление ветра. Облачность будет двигаться с юго-запада на северо-восток страны, сообщает ЛЕТА.
Температура ночью понизится до +11...+16 градусов, в восточной Латвии до +8. Днем 11 июня воздух прогреется до +25...+28 градусов.
В Риге в понедельник возможен дождь, гроза, усиление ветра до 11 метров в секунду. В первой половине дня температура составит до +27 градусов.
В начале следующей недели Латвию пересекут атмосферные фронты, несущие дожди, грозы и понижение температуры, прогнозируют синоптики.
Во вторник также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Засушливость уменьшится только в тех районах, где дождь пройдет несколько раз.
Во вторник, 12 июня, температура не превысит +18...+23 градусов. С 13 июня увеличится атмосферное давление, существенных осадков не ожидается, постепенно станет теплее. Возможно, в конце недели снова будет жаркая погода с грозами.
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