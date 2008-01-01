По конкурсу "Сакральное наследие Латвии" финансирование получат 7 церквей

Новости Общество | 11 июня 2018 | 21:20

Пресс-фото Пресс-фото

31 мая этого года завершился конкурс проектов "Сакральное наследие Латвии", который проводит Благотворительный фонд банка Rietumu в сотрудничестве с Государственной инспекцией по охране памятников культуры – с целью сохранения и реставрации памятников сакральной архитектуры и искусства Латвии. В 2018 году, который объявлен годом европейского культурного наследия, жюри решило предоставить финансирование семи латвийским церквям.

В этом году в рамках конкурса поддержку получат Лестенская евангелическо-лютеранская церковь, которая использует средства на реставрацию церковной кафедры; Палсманская евангелическо-лютеранская церковь, в которой будут реставрироваться алтарные картины и окна ризницы; Алойская евангелическо-лютеранская церковь, которой необходима реставрация входных дверей; Елгавский православный собор Св. Симеона и Св. Анны, который в своей заявке на конкурс указал, что хочет восстановить настенную фреску. Также в рамках конкурса поддержку получат молельный дом Кампишской общины старообрядцев, который нуждается в реставрации окон; Кулдигская римско-католическая церковь Святой Троицы – на реставрацию шкафа для хранения сакральных предметов. В свою очередь в Силенской римско-католической церкви Вознесения Девы Марии будет отреставрирована картина "Иисус в Гефсиманском саду".

Конкурс "Сакральное наследие Латвии" проходит уже седьмой год, и за этот период поддержку на реставрационные работы получили более 40 церквей – на такие цели как реставрация витражей, люстр, органов, алтарных картин, неотложные ремонтные работы, реставрация куполов и др. Жюри, в состав которого входят представители благотворительного фонда банка Rietumu и Государственной инспекции по охране памятников культуры, в рамках конкурса рассматривает заявки на реставрацию зданий, башен и куполов, а также на сохранение отдельных уникальных объектов интерьера, например, алтарных картин, люстр и др., и на неотложные ремонтные работы. Общий объем финансирования конкурса в этом году – 25 000 евро.

"Когда мы начали этот конкурс несколько лет назад, мы сразу обозначили его приоритеты. И один из главных приоритетов – поддержка разных церквей, проектов различных конфессий по всей Латвии. Важно осознавать, что у нас много действительно ценных памятников сакральной культуры, и для их сохранения и реставрации иногда не требуется больших вложений, но при этом они необходимы. Поэтому общую сумму финансирования, которая весьма значительна, мы стараемся распределять так, чтобы реализовать по возможности больше значимых проектов во всех регионах. Считаю, что именно благодаря такому подходу наш конкурс стал широко известным и ожидаемым событием", – говорит председатель Правления благотворительного фонда банка Rietumu Инга Шина.

В этом году конкурс, организованный благотворительным фондом банка Rietumu и Государственной инспекцией по охране памятников культуры, является частью мероприятий года европейского культурного наследия, посвященного многообразию и ценностям культурного наследия. Принять участие в этом может каждый, кто заинтересован в том, чтобы культурное наследие лучше сохранялось, ценилось и использовалось. Год европейского культурного наследия является инициативой Европарламента и Совета ЕС с целью содействовать сохранению наследия как общественной ценности, делиться им как совместным ресурсом, формировать понимание общей истории и ценностей, укреплять в людях чувство принадлежности к общему европейскому пространству, а также обратить внимание на актуальные вопросы сохранения культурного наследия. В этом году в календарь года европейского культурного наследия включено 28 событий.

Больше о годе европейского культурного наследия можно узнать здесь – http://www.mantojums2018.lv/, о конкурсе "Сакральное наследие Латвии" – на сайте благотворительного фонда банка Rietumu www.rblf.lv.



О конкурсе проектов "Сакральное наследие Латвии"

Благотворительный фонд Rietumu Banka проводит конкурс проектов "Сакральное наследие Латвии" с 2012 года. За эти годы поддержку получили более 40 церквей по всей Латвии. Общая сумма поддержки превышает 160 000 евро. В результате конкурса благотворительный фонд Rietumu Banka в 2017 году предоставил финансирование следующим храмам: Пилтенская евангелическо-лютеранская церковь, Вилянская римско-католическая церковь Архангела Михаила, Вилякская римско-католическая церковь Пресвятого Сердца Господня, Руиенская евангелическо-лютеранская община Св. Варфоломея, Ерсикская православная церковь Преображения Господня, Лиепайская старообрядческая община, Дигнайская евангелическо-лютеранская церковь.



О благотворительном фонде Rietumu Banka

Благотворительный фонд Rietumu Banka основан 13 апреля 2007 года с целью содействовать филантропии и меценатству в Латвии, поддерживая социально активные действия и достижение целей общественного блага. Благотворительный фонд олицетворяет и реализует серьезную позицию банка Rietumu по отношению к благотворительности, желание помочь обществу, содействовать его духовному развитию. Приоритеты фонда – поддержка в решении социальных проблем, в том числе медицины, детей и молодежи, образования и науки, искусства и культуры.

Пресс-релиз