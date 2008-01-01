В воскресенье в Латвии ожидается жара до +27 градусов

Новости Латвия | 9 июня 2018 | 17:51

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В воскресенье, 10 июня температура воздуха в Латвии повысится, будет солнечно, прогнозируют синоптики. Ночью и днем ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает ЛЕТА.

В ночь на 10 июня температура воздуха опустится до +5...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +23...+27 градусов, на побережье до +20 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов, в пригородах до +8, днем потеплеет до +26 градусов.

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