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Новости Латвия | 9 июня 2018 | 17:47
В Латвии официально стартовала предвыборная агитация в Сейм
С 9 июня в Латвии официально начался 120-дневный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью парламентскими выборами.
Период предвыборной агитации продлится с 9 июня по 6 октября. Подача списков кандидатов в депутаты в Центральную избирательную комиссию будет проходить с 18 июля по 7 августа.
Размер предвыборных расходов для партии, стартующей во всех избирательных округах, составляет 533 347 евро. Не связанное с партиями лицо может потратить на агитацию не более 6450 евро. Закон обязывает партии учитывать и указывать в декларации все поступления и расходы на выборы в период со 120-го дня перед выборами.В день выборов и за 30 дней до выборов запрещена агитация в электронных СМИ. В день выборов и за день до них, 5 октября, запрещено размещение агитационных материалов в публичном пространстве, в изданиях прессы и электронных сетях связи, в том числе в интернете. Использование административного ресурса в предвыборной агитации запрещено.
В этом году для избирательной кампании может быть характерна более интенсивная агитация в социальных сетях, к чему четыре года назад прибегали лишь некоторые политические силы, пишет газета Diena.
"В то же время можно предвидеть более четкую и эффективную работу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией", — говорит ведущий исследователь центра "Providus" Ивета Кажока.
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