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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 июня

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Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.

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Новости Латвия | 9 июня 2018 | 17:39

Суббота, 9 июня: ясный летний день

Пресс-фото

Первый выходной день обещает быть теплым и солнечным.

Ветер северный, но слабый — 1-3 метра в секунду. Температура воздуха в городах Латвии — от +18 в центральных районах страны до +21 на востоке.

В Риге днем +18...+20, ветер — северо-западный, 3 м/с. В столице тоже ясно.

LSM

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