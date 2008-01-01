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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 июня
Международный день друзей
Именины:
Гита, Лигита / Анастасия, Диана, Иван, Леонид
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 июня 2018 | 17:39
Суббота, 9 июня: ясный летний день
Первый выходной день обещает быть теплым и солнечным.
Ветер северный, но слабый — 1-3 метра в секунду. Температура воздуха в городах Латвии — от +18 в центральных районах страны до +21 на востоке.
В Риге днем +18...+20, ветер — северо-западный, 3 м/с. В столице тоже ясно.
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