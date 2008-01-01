Суббота, 9 июня: ясный летний день

Новости Латвия | 9 июня 2018 | 17:39

Пресс-фото Пресс-фото

Первый выходной день обещает быть теплым и солнечным.

Ветер северный, но слабый — 1-3 метра в секунду. Температура воздуха в городах Латвии — от +18 в центральных районах страны до +21 на востоке.

В Риге днем +18...+20, ветер — северо-западный, 3 м/с. В столице тоже ясно.

LSM