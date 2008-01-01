Контролеры ЕС выявили случаи мошенничества с бюджетными средствами на 3 млрд евро

Новости В мире | 8 июня 2018 | 19:09

В странах Европейского Союза в 2017 году выявлены случаи мошенничества с бюджетными средствами ЕС на общую сумму 3 млрд евро. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Европейского ведомства по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Это гораздо более крупная сумма, чем в 2016 году, когда контролеры OLAF выявили нецелевое использование 631 млн евро. Столь значительный рост, однако, объясняется тем, что ведомство инициировало отдельное расследование по фактам мошенничества в таможенной сфере.

В докладе, в частности, приводен пример нецелевого расходования европейских бюджетных средств в федеральной земле Саксония-Анхальт. Речь идет о сумме 162 млн евро, направленной Евросоюзом в венчурный фонд инвестиционной компании IGB для поддержки малых и средних предприятий. В действительности эти средства получили более крупные компании, причем не только в Саксонии-Анхальт. В ряде других случаев деньги ушли в предприятия, занятые не в тех сферах, для которых предназначалась финансовая поддержка.

В 2014 году ошибочно израсходованы более 6 млрд евро из бюджета ЕС

Следствие не выявило фактов хищения или присвоения денег, но констатировало серьезные факты конфликтов интересов местных ответственных лиц.

"Комиссия посчитала данные факты достаточно серьезными, чтобы потребовать возврата всей суммы", — сообщил генеральный директор OLAF Николас Айлетт. Правительство земли Саксония-Анхальт, однако, не согласно с такой оценкой и готово оспаривать дело в суде.

В докладе OLAF также приводятся менее крупные случаи нецелевого использования средств ЕС в Венгрии, Румынии и Италии и самый серьезный до сих пор случай мошенничества в таможенной сфере — на 2,3 млрд евро, он имел место в Великобритании. Как пояснило ведомство, импортеры китайской одежды и обуви систематически занижали стоимость товаров при ввозе в ЕС и тем самым экономили на таможенных пошлинах.

В функции OLAF входит выявление случаев мошенничества со средствами ЕС, а в случае необходимости — подключение органов прокуратуры.

Delfi.lv