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Новости В мире | 8 июня 2018 | 19:08
Латвия, Литва и Эстония будут признавать дипломы вузов автоматически
Латвия, Литва и Эстония будут автоматически признавать дипломы о высшем образовании, выданные в этих странах. Новая система облегчит студентам возможность поступления в университет в другой стране Балтии.
Договор о взаимном признании дипломов министры образования и науки Эстонии, Латвии и Литвы подписали 8 июня, сообщает Rus.err.ee.
Вузы и работодатели больше не должны обращаться в центры ENIC/NARIC (агентства академического признания) - в дальнейшем необходимую информацию об автоматически признаваемых квалификациях, вузах и их учебных программах можно будет получить на сайтах этих центров.
"На основании подписанного сегодня договора эстонским студентам станет значительно проще поступать в вузы Латвии или Литвы, и наоборот. Этот договор расширяет возможности как академической мобильности, благодаря которой наша система образования станет более открытой и интернациональной, так и в целом поспособствует передвижению рабочей силы", - заявила министр образования и науки Эстонии Майлис Репс.
Страны-члены Европейского пространства высшего образования планируют запустить общеевропейскую систему признания квалификаций к 2020 году. Подписанное сегодня соглашение будет действовать относительно квалификаций, выданных после вступления договора в силу.
Delfi.lv
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