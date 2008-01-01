Латвия, Литва и Эстония будут признавать дипломы вузов автоматически

Новости В мире | 8 июня 2018 | 19:08

Латвия, Литва и Эстония будут автоматически признавать дипломы о высшем образовании, выданные в этих странах. Новая система облегчит студентам возможность поступления в университет в другой стране Балтии.

Договор о взаимном признании дипломов министры образования и науки Эстонии, Латвии и Литвы подписали 8 июня, сообщает Rus.err.ee.

Вузы и работодатели больше не должны обращаться в центры ENIC/NARIC (агентства академического признания) - в дальнейшем необходимую информацию об автоматически признаваемых квалификациях, вузах и их учебных программах можно будет получить на сайтах этих центров.

"На основании подписанного сегодня договора эстонским студентам станет значительно проще поступать в вузы Латвии или Литвы, и наоборот. Этот договор расширяет возможности как академической мобильности, благодаря которой наша система образования станет более открытой и интернациональной, так и в целом поспособствует передвижению рабочей силы", - заявила министр образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Страны-члены Европейского пространства высшего образования планируют запустить общеевропейскую систему признания квалификаций к 2020 году. Подписанное сегодня соглашение будет действовать относительно квалификаций, выданных после вступления договора в силу.

Delfi.lv