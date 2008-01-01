Открытие передвижной выставки плакатов и награждение участников детского конкурса рисунков в библиотеке

Новости Культура | 8 июня 2018 | 19:04

6 июня в Латгальской Центральной библиотеке при поддержке посольства Шведского Королевства в Латвии отметили двойной праздник. В рамках Национального дня Швеции прошло открытие передвижной выставки плакатов о шведской детской литературе «Где ребенку расти», а также были награждены участники и лауреаты конкурса детских рисунков «Мой любимый герой в шведской детской литературе».

На открытии передвижной выставки плакатов «Где ребенку расти» и заключительном мероприятии конкурса детских рисунков «Мой любимый герой в шведской детской литературе» присутствовали гости из посольства Шведского Королевства в Латвии – посол Анника Ягандер, советница посла Карол Тамм, второй секретарь посольства Карин Анфельт, а также руководитель проектов Галина Айзвакара. Открывая передвижную выставку плакатов, посол Анника Ягандер подчеркнула значение литературы в шведском обществе, указала на тесные связи народов Швеции и Латвии и призывала детей изучать шведский язык в качестве одного из иностранных.

Во второй части мероприятия участникам конкурса и учителям, которые способствовали творческому самовыражению детей, были вручены почетные грамоты и благодарности. 20 авторам лучших работ посол Анника Ягандер вручила призы от посольства. Каждый лауреат получил диплом и книгу Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Имена победителей конкурса в алфавитном порядке можно найти здесь.

Победителем конкурса детских рисунков «Мой любимый герой в шведской детской литературе» стала ученица 4-го класса Даугавпилсской русской средней школы-лицея Элиза Балюле. В своей работе она изобразила Пеппи Длинныйчулок – героиню книги Астрид Линдгрен, любимую многими поколениями юных читателей. На рисунке Пеппи видна с характерными рыжими косичками, которые развеваются на ветру. Ее друг – обезьянка господин Нильсон – улегся у Пеппи на голове. Яркий, красочный рисунок Элизы покорил всех членов жюри, которые единогласно решили присудить ей первое место. Элиза Балюле получила главный приз от шведского посольства – круизное путешествие в Стокгольм на четыре персоны от Tallink.

В заключительной части мероприятия участники конкурса были приглашены за стол с угощениями от шведского посольства. Отведав сладостей, дети имели возможность ознакомиться с героями книг, представленными на выставке плакатов, а также посмотреть мультипликационный фильм про Карлсона, который живет на крыше.

Передвижная выставка плакатов о детской литературе в Швеции «Где ребенку расти» доступна в Латгальской Центральной библиотеке до 20 июня. В это же время на домашней странице библиотеки будет представлена виртуальная выставка конкурсных работ.

Информацию подготовила:

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