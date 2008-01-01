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Новости Спорт | 8 июня 2018 | 19:01
VII KARATE GRAND PRIX “DAUGAVPILS FORTRESS”
3 июня, в дни празднования 743 годовщины Даугавпилса, состоялся 7-ой международный чемпионат Karate Grand Prix “Daugavpils Fortress”, организованный даугавпилсской Академией Карате “LFSKA” в сотрудничестве с Городской Думой.
В чемпионате приняли участие каратисты из Литвы, Латвии и Белоруссии. Было разыграно 32 комплекта наград в разных возрастных группах и видах спортивного карате. Даугавпилс представляли спортсмены из Академии карате “LFSKA” (президент Андрей Комар, 7 дан).
Первыми в своих категориях стали даугавпилчане: Сергей Киреев, Андрей Лялин, Игорь Шаров, Вилнис Кокинс, Владислав Кавецкис и Диана Богданова. Вторые места у Данилы Макаренкова, Вилниса Кокинса, Владислава Кавецкиса и Алины Челновой. Третьи места у Эйнардса Малецкиса, Владислава Кавецкиса, Андрея Лялина, Эдварда Юршенса и Вероники Корсака.
По итогам чемпионата выявлялась команда, которая станет обладателем Grand Prix “Daugavpils Fortress” за 2018 год. В этом году, набрав 70 баллов, лучшей стала команда латвийского клуба “Satori”. Им вручен специальный кубок Karate Grand Prix “Daugavpils Fortress”! Второй, с суммой 57 баллов, стала команда даугавпилсской Академии “LFSKA”
и третьей, с суммой 44 балла, команда литовского клуба “Alfa” из города Паневежис.
Всем почётным гостям и руководителям клубов были вручены памятные подарки с символикой нашего города, а в честь 39 – летия карате в Даугавпилсе были особо отмечены Мастера карате (обладатели чёрных поясов) из Академии “LFSKA”: Максим Киреев, Валерий Кукян, Виталий Горшечников, Ирена Медникова, Эвита Миглане, Михаил Шпилевой, Алвис Иванов, Юрий Орех и Эрик Медников, которые вместе с руководителем Академии Андреем Комаром, проводят большую работу по развитию карате в нашем городе и сохранению его традиций.
Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит всех гостей и участников чемпионата за прекрасный праздник Карате!
Более подробная информация на домашней странице Академии Карате "LFSKA": www.karateshotokan.lv
На фото: Награждение Grand Prix: И.Медникова ("LFSKA"), О.Комар (“Satori”), А.Валунтонис (“Alfa”).
Автор: info LFSKA
Daugavpils.lv
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