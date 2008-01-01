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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 июня
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Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 8 июня 2018 | 10:44
Пятница, 8 июня: тепло, но возможны дожди
В Латвии ожидается преимущественно ясная погода, однако в центральных и восточных районах будет небольшая облачность.
После полудня в некоторых городах возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит от 4 до 10-12 м/с. Температура воздуха — +20..+24 градуса.
В столице воздух прогреется до +19..+21 градуса. Ветер весь день будет слабым и переменного направления. Во второй половине дня ожидается легкая облачность.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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