Пятница, 8 июня: тепло, но возможны дожди

Новости Латвия | 8 июня 2018 | 10:44

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии ожидается преимущественно ясная погода, однако в центральных и восточных районах будет небольшая облачность.

После полудня в некоторых городах возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит от 4 до 10-12 м/с. Температура воздуха — +20..+24 градуса.

В столице воздух прогреется до +19..+21 градуса. Ветер весь день будет слабым и переменного направления. Во второй половине дня ожидается легкая облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM