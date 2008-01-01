Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 июня

Всемирный день океанов

Именины:
Фрида, Фридис, Мундра / Александр, Георгий, Елена

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
12 .. 14 C
Утро
17 .. 19 C
День
22 .. 24 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Тартюфы наших дней {20}

3. Ушли в мир иной...

4. Зато нас по головке погладят! {193}

5. Затмения Солнца и Луны {2}

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Аэропорт ждет частных инвестиций

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. Жара отступит — в Латвию движется арктический воздух

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 8 июня 2018 | 10:44

Пятница, 8 июня: тепло, но возможны дожди

Пресс-фото

В Латвии ожидается преимущественно ясная погода, однако в центральных и восточных районах будет небольшая облачность.

После полудня в некоторых городах возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит от 4 до 10-12 м/с. Температура воздуха — +20..+24 градуса.

В столице воздух прогреется до +19..+21 градуса. Ветер весь день будет слабым и переменного направления. Во второй половине дня ожидается легкая облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 