Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 июня

Именины:
Арнис, Гайда / Иван, Роберт

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
9 .. 11 C
Утро
11 .. 13 C
День
16 .. 18 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {192}

4. Ушли в мир иной...

5. Тартюфы наших дней {20}

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Аэропорт ждет частных инвестиций

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. Автобусы и трамваи {167}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Общество | 7 июня 2018 | 21:18

Генеральное консульство Республики Беларусь сообщает

Пресс-фото

Информируем, что на период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу (14.06.-15.07.2018; далее – Чемпионат) действует Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, касающееся порядка въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия (далее – Соглашение).

В период, начинающийся за 10 дней до Чемпионата и заканчивающийся через 10 дней после его завершения,
т.е. с 04.06.2018 по 25.07.2018, иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать, выезжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Республики Беларусь без виз на основании персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика или FAN ID), либо сведений о выдаче такого документа (об этом иностранец уведомляется по электронной почте) и действительного проездного документа (паспорта).

Болельщики, а также водители автотранспортных средств (при наличии у последних виз, разрешений на временное проживание или видов на жительство в России, если безвизовый порядок въезда и пребывания не установлены международными договорами государств Сторон), оказывающие болельщикам транспортные услуги, могут осуществлять поездки между Республикой Беларусь и Российской Федерацией исключительно по используемым путям международного автомобильного и железнодорожного сообщений. Так, для международного автомобильного сообщения разрешено использовать следующие маршруты:
- Витебская область Редьки – Красная Горка (М-1 Минск – Москва) Смоленская область
- Езерище – Невель (М-8/Е 95 (граница Рос-сийской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) / Р-23 Киев – Санкт-Петербург) Псковская область
- Гомельская область Селище – Новозыбков (М-10 (граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин) / А-240 Гомель – Брянск) Брянская область

Не относящиеся к данной категории лица (например, спортсмены, тренеры, врачи, журналисты и т.д.), могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее только через международные пункты пропуска – при осуществлении въезда в Россию с территории Беларуси такая возможность представляется только при следовании авиатранспортом.
 

Пресс-релиз Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе

Добавить комментарий

 