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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 июня 2018 | 21:18
Генеральное консульство Республики Беларусь сообщает
Информируем, что на период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу (14.06.-15.07.2018; далее – Чемпионат) действует Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, касающееся порядка въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия (далее – Соглашение).
В период, начинающийся за 10 дней до Чемпионата и заканчивающийся через 10 дней после его завершения,
т.е. с 04.06.2018 по 25.07.2018, иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать, выезжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Республики Беларусь без виз на основании персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика или FAN ID), либо сведений о выдаче такого документа (об этом иностранец уведомляется по электронной почте) и действительного проездного документа (паспорта).
Болельщики, а также водители автотранспортных средств (при наличии у последних виз, разрешений на временное проживание или видов на жительство в России, если безвизовый порядок въезда и пребывания не установлены международными договорами государств Сторон), оказывающие болельщикам транспортные услуги, могут осуществлять поездки между Республикой Беларусь и Российской Федерацией исключительно по используемым путям международного автомобильного и железнодорожного сообщений. Так, для международного автомобильного сообщения разрешено использовать следующие маршруты:
- Витебская область Редьки – Красная Горка (М-1 Минск – Москва) Смоленская область
- Езерище – Невель (М-8/Е 95 (граница Рос-сийской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута) / Р-23 Киев – Санкт-Петербург) Псковская область
- Гомельская область Селище – Новозыбков (М-10 (граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин) / А-240 Гомель – Брянск) Брянская область
Не относящиеся к данной категории лица (например, спортсмены, тренеры, врачи, журналисты и т.д.), могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее только через международные пункты пропуска – при осуществлении въезда в Россию с территории Беларуси такая возможность представляется только при следовании авиатранспортом.
Пресс-релиз Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе
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