Даугавпилсские «Пралески» добавили блеска браславским зарницам

Новости Культура | 7 июня 2018 | 21:03

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26-27 мая 2018 года в Браславе (Витебская область Беларуси) проходил международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы», в котором принял участие вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры.

Яркий праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» уже в 51-й раз проходил в городе на берегах белорусского национального парка «Браславские озера», таким образом являясь старейшим фестивалем в Беларуси. В районный центр у белорусско-латвийской границы приехали делегации и творческие коллективы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России и Беларуси.

Выставки, концерты открытия и зарытия фестиваля в Лесничевке, ярмарка, праздничное шествие, фестиваль «Меч Бречислава» на Замковой горе, салют, прием в мэрии, открытие интерната парусной школы, концерты зарубежных гостей в агрогородках – это множество интересных событий и два дня отличной майской погоды подарили зрителям, гостям и участникам фестиваля море положительных эмоций.

На торжестве открытия фестиваля ансамбль «Пралески» истолнил латышскую народную песню «Es nenācu šai vietāi» на двух языках (перевод на белорусский Станислава Володько). Вечером даугавпилсский коллектив “Пралески” вместе с белорусским ансамблем «Лянок» из Елгавы дали концерт в агрогородке “Погоща”. «Пралески» пели на латышском, латгальском, белорусском и русском языках (“Tricēj kalni, skanēj meži”, “Auga, auga rūžeņa”, “Ночка цёмная”, “А ты ехаў”, “Белая Русь” и другие песни) под аккордеон и скрипку, акапельно, под минусовую фонограмму.

Второй день праздника начался с приема организаторов фестиваля в Доме культуры, где звучали поздравительные и благодарственные речи, произошел обмен сувенирами. В концерте закрытия праздника «Браславские зарницы» ансамбль “Пралески” спел популярную песню Раймонда Паулса “Nekur nav tik labi kā mājās” с переводом на белорусский язык С.Володько.

«Наш коллектив молодой, но мы уже побывали на многих фестивалях в Беларуси, и мечта выступить на знаменитых «Браславских зарницах» сбылась! – отметила руководитель ансамбля Анастасия Малышева. – Праздник самобытный, развивающийся, который сохраняет белорусское культурное наследие и объединяет разные народы и страны, в том числе белорусов зарубежья».



Центр белорусской культуры