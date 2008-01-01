В Даугавпилсе впервые пройдет Международный фестиваль кукол

Новости Культура | 7 июня 2018 | 20:47

С 15 по 17 июня 2018 года Даугавпилсский краеведческий и художественный музей в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы и игрушки приглашает на первый Международный фестиваль авторской куклы в Даугавпилсе. Посетителей фестиваля ожидает разнообразная и увлекательная программа: выставки, концерты, мастер-классы для детей и взрослых и много других сюрпризов.

В фестивале примут участие 25 мастеров авторской куклы из 7 стран: Латвии, Беларуси, Финляндии, Литвы, Эстонии, России и Германии. Во время фестиваля в Даугавпилсском Краеведческом и художественном музее можно будет посетить две уникальных выставки авторской куклы: в зале частных коллекций откроется выставка коллекции, полученной музеем в дар от всемирно известных мастеров, а в выставочном зале будет работать экспресс-выставка кукол, привезенных участниками фестиваля. Посетить эту выставку можно будет на протяжении только 3 дней, с 15 до 17 июня. Куклы, представленные на выставке – вовсе не предмет увлечения исключительно маленьких девочек. Здесь будет на что посмотреть не только маленьким и взрослым девочкам, кое-кто из персонажей обязательно удостоится внимания мальчишек и покажется интересным даже взрослым мужчинам. Каждый посетитель выставки сможет проголосовать за самую интересную, на его взгляд, куклу, а в завершении фестиваля фаворит голосования удостоится приза зрительских симпатий.

В течении двух дней, 16 и 17 июня, в музее можно будет наблюдать уникальное мастер-шоу: художница из Беларуси Галина Дмитрук на глазах у зрителей создаст куклу-скульптуру. В рамках этого шоу зрители смогут воочию наблюдать все стадии создания куклы, технику работы автора с материалом, задать свои вопросы.

В музейном дворике будут проходить разнообразные мастерские для детей и взрослых, будут работать фейс-арт мастер и фото-уголок, кукольная ярмарка, пройдет несколько концертов, а детей будут развлекать аниматоры.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Пятница, 15 июня:

В музее (ул.Ригас, 8):

10.00 – 19.00:

- осмотр выставки дарения кукол (в зале частных коллекций);

- осмотр экспресс-выставки авторской куклы, голосование за самую интересную куклу (в выставочном зале);

- осмотр экспозиции музея.

17.00 – открытие Международного фестиваля кукол в Даугавпилсе (в выставочном зале).

На ул.Музея:

10.00 – 13.00 – мастер-класс с Элитой Шмединей (Рига, Латвия) для детей и их родителей в технике лоскутной куклы. Дети с родителями в течение часа смогут создать свои куклы из кусочков ткани, кружев и ниток (в палатке на ул.Музея).

11.00 – 16.00 – студия «Я рисую куклу» для участников конкурса рисунков под руководством Дианы Ботиной и Татьяны Гришаевой (Рига, Латвия) (в палатке на ул.Музея).

13.00 – 16.00 – Кукольный театр «Теремок» с Мариной Шеин (Рига, Латвия) для детей 6-10 лет. Под руководством профессиональной актрисы и режиссера участники занятия смогут сами разыграть кукольный спектакль на базе русских народных сказок с использованием перчаточных кукол для домашнего кукольного театра. Одновременно могут принимать участие 10-12 детей.

В музейном дворике:

13.00 – 19.00 – кукольная ярмарка;

13.00 – 19.00 – ФОТО-уголок;

13.00 – 16.00 – *детский мастер-класс «Сердечко» от Галины Дмитрук (Беларусь). Мастер-класс с использованием материала darwi roc для детей от 8 до 14 лет (место проведения – зал для интерактивных занятий, вход со двора).

* Количество мест ограничено, для участия обязательна предварительная запись по тел. 654 24155, 20203713 (по рабочим дням с 9.00 до 17.00).

16.00 – 19.00 – уголок face art

18.00 – 19.00 – КОНЦЕРТ, посвященный открытию Международного фестиваля кукол.

Суббота, 16 июня

В музее (ул.Ригас, 8):

10.00 – 18.00:

- осмотр выставки дарения кукол (в зале частных коллекций);

- осмотр экспресс-выставки авторской куклы, голосование за самую интересную куклу (в выставочном зале);

- осмотр экспозиции музея.

12.00 – презентация-экскурсия по выставке дарения кукол (на латышском языке);

15.00 - презентация-экскурсия по выставке дарения кукол (на русском языке).

11.00 – 18.00 – мастер-шоу Галины Дмитрук (Беларусь): в течение двух полных дней автор создает куклу-скульптуру на металлическом каркасе. В рамках шоу зрители могут воочию наблюдать все стадии создания куклы, технику работы автора с материалом, задать свои вопросы.

В музейном дворике:

10.00 – 18.00 – кукольная ярмарка;

10.00 – 18.00 – ФОТО-уголок;

10.00 – 13.00 – Мастер-класс «Кошка-брошка». Участники мастер-класса научатся валять брошку в виде головы котенка, познакомятся с основными приемами сухого валяния шерсти, материалами и инструментами, необходимыми для создания шерстяной миниатюры, рассмотрят основные способы передачи эмоций, необходимых для создания задуманного образа и попробуют свалять свою личную «кошку-брошку». Предварительных навыков не требуется. Необходима усидчивость и осторожность при работе с острыми инструментами. Возраст участников - не моложе 10 лет. Количество участников-одновременно не более 5 человек. Ведет мастерскую Ирина Хмаржевская (Рига, Латвия) (место проведения – зал для интерактивных занятий, вход со двора).

10.00 – 15.00 - студия «Я рисую куклу» для участников конкурса рисунков под руководством Дианы Ботиной и Татьяны Гришаевой (Рига, Латвия)

10.00 – 13.00 – мастерская по изготовлению свистулек с Валдисом Гребежем (Даугавпилс, Латвия).

12.00 – 18.00 – уголок face art

13.00 – 14.00 – КОНЦЕРТ международного фестиваля кукол

14.00 – 16.00 – развлекательная программа аниматоров

14.00 – 18.00 – творческая мастерская для детей и взрослых «Ангел счастья» с Виталией Корсакой (Даугавпилс, Латвия).

14.00 – 18.00 – *мастер-класс для взрослых «Искусство имитации». Текстура камня, бронзовое литье, венецианская фреска. Руководитель – Марина Мамошина (Москва, Россия) (место проведения – зал для интерактивных занятий, вход со двора).

*Количество мест ограничено, для участия обязательна предварительная запись по тел. 654 24155, 20203713 (по рабочим дням с 9.00 до 17.00).

15.00 – 18.00 – Кукольный театр «Теремок» с Мариной Шеин (Рига, Латвия) для детей 6-10 лет. Под руководством профессиональной актрисы и режиссера участники занятия смогут сами разыграть кукольный спектакль на базе русских народных сказок с использованием перчаточных кукол для домашнего кукольного театра. Одновременно могут принимать участие 10-12 детей.

Воскресенье, 17 июня

В музее (ул.Ригас, 8):

10.00 – 16.00:

- осмотр выставки дарения кукол (в зале частных коллекций);

- осмотр экспресс-выставки авторской куклы, голосование за самую интересную куклу (в выставочном зале);

- осмотр экспозиции музея.

11.00 – 15.00 – мастер-шоу Галины Дмитрук (Беларусь): в течение двух полных дней автор создает куклу-скульптуру на металлическом каркасе. В рамках шоу зрители могут воочию наблюдать все стадии создания куклы, технику работы автора с материалом, задать свои вопросы.

В музейном дворике:

10.00 – 16.00 – кукольная ярмарка;

10.00 – 16.00 – ФОТО-уголок;

10.00 – 16.00 – уголок face art

10.00 – 13.00 – – Кукольный театр «Теремок» с Мариной Шеин (Рига, Латвия) для детей 6-10 лет. Под руководством профессиональной актрисы и режиссера участники занятия смогут сами разыграть кукольный спектакль на базе русских народных сказок с использованием перчаточных кукол для домашнего кукольного театра. Одновременно могут принимать участие 10-12 детей.

11.00 – 15.00 – Мастер-класс «Кошка-брошка». Участники мастер-класса научатся валять брошку в виде головы котенка, познакомятся с основными приемами сухого валяния шерсти, материалами и инструментами, необходимыми для создания шерстяной миниатюры, рассмотрят основные способы передачи эмоций, необходимых для создания задуманного образа и попробуют свалять свою личную «кошку-брошку». Предварительных навыков не требуется. Необходима усидчивость и осторожность при работе с острыми инструментами. Возраст участников - не моложе 10 лет. Количество участников - одновременно не более 5 человек. Ведет мастерскую Ирина Хмаржевская (Рига, Латвия) (место проведения – зал для интерактивых занятий, вход со двора).

12.00 – 13.00 – Развлекательная программа аниматоров.

13.00 – 15.00 – мастер-класс с Элитой Шмединей (Рига, Латвия) для детей и их родителей в технике лоскутной куклы. Дети с родителями в течение часа смогут создать свои куклы из кусочков ткани, кружев и ниток.

15.00 – закрытие Международного фестиваля кукол в Даугавпилсе (в выставочном зале музея): подведение итогов фестиваля, вручение приза зрительских симпатий, награждение победителей конкурса рисунков и др.

Участие во всех мастерских и мероприятиях фестиваля, осмотр выставок и экспозиций – БЕСПЛАТНО!

Дополнительная информация и запись на участие в мастерских по тел. 654 24155, 20203713 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) или по э-почте natalja.ivanova@daugavpils.lv, домашняя страница музея: www.dnmm.lv.

До встречи на Первом Международном фестивале кукол в Даугавпилсе!

Daugavpils.lv