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Новости Культура | 7 июня 2018 | 20:44

Праздник города начался в микрорайонах

Всю неделю в разных микрорайонах города идёт праздничный марафон концертов в честь дня рождения Даугавпилса. По традиции в них принмают участи самодеятельные коллективы, которых в городе не мало.

Это танцоры, певцы, вокально-инструментальные ансамбли, каппеллы, хоры, да всего и не перечесть. Для всех них – это хорошая возможность показать своё творчество большому количеству зрителей, ну а для жителей микрорайонов – почувствовать праздник на своей улице.

Концерты Праздника города проходят на Старом и Новом форштате, в Ругелях, на Гриве, в посёлке Химиков. Новшество этого года – мероприятия на вновь построенной эстраде в посёлке Общества слепых. Праздник города как всегда масштабен: главные мероприятия продлятся три дня. В пятницу, 8 июня, в 21 час на большой сцене площади Единства начнется концерт «Легенды 80-ых». Центральным событием субботы, 9 июня, станет шествие по улице Ригас, которое начнется в 13 часов.

В 19 часов в субботу все приглашаются на концерт Интарса Бусулиса, а в 21 час здесь же на сцене площади Единства споёт Дан Балан из Молдовы. В 23 часа – праздничный салют на набережной Даугавы. В воскресенье, 10 июня в 18 часов на площадь Виенибас всех зовёт Дима Билан. Кроме этого, все эти дни будет работать праздничный рынок, малые сцены в разных уголках центра города, семейный парк в сквере Пумпура. Всю подробную информацию о Празднике города, его мероприятиях и сюрпризах можно найти на сайте Думы www.daugavpils.lv

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

Daugavpils.lv

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