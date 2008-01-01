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Новости Общество | 7 июня 2018 | 20:43
В этом году зарплаты быстрее всего росли в Латгалии
Первый квартал текущего года отличился быстрым ростом зарплат. По данным Центрального статистического управления, средняя месячная зарплата за полную ставку составила в стране 961 евро и выросла в течение года на 8,6% или 76 евро, пишет газета Diena.
Радует то, что зарплаты стремительно росли не только в Риге, но и в регионах. Правда, размер зарплат в Риге выше, и надежд на его выравнивание в ближайшем будущем нет.
Среди регионов зарплаты быстрее всего росли в Латгале - на 11,2%, в Видземе - на 10%, в Курземе и Рижском регионе - на 9,2%, в Земгале - на 7%.
Средняя зарплата за ставку в Латгале составляет 671 евро, в Видземе - 764 евро, в Земгале - 796, в Курземе - 800, в Рижском регионе - 910 евро, в Риге - 1085 евро.
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