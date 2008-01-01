Скуиньш отозвал свою кандидатуру на пост гендиректора СГД

Новости Политика | 7 июня 2018 | 20:41

Марис Скуиньш отозвал свою кандидатуру на пост генерального директора Службы государственных доходов (СГД), говорится в распространенном им заявлении.

"Организаторы очернительной кампании и те, кто ее тиражировал в СМИ,

победили. Отзываю свою заявку на должность гендиректора СГД. У меня были взвешенные предложения и ясное видение развития СГД. Рад, что их оценили как в отборочной комиссии, так и в разговоре с министром и в переговорах с представителями отраслевых организаций и фракций. Сегодня я проинформировал Полицию безопасности об очернительной кампании. Последние дни являются ярким свидетельством царящего в политической культуре болота в самом жалком виде. Этот эпизод проигран, но в конечном итоге мы будем победителями. О своем решении проинформировал министра и директора Государственной канцелярии. Извиняюсь перед своей семьей за ад последних дней", — написал Скуиньш в facebook.

Премьер-министр Марис Кучинскис при посредничестве пресс-секретаря Андрея Вайварса указал, что решение об отзыве своей кандидатуры Скуиньш принял самостоятельно. На должность главы СГД будет объявлен новый конкурс.

Как сообщало агентство LETA, партии правящей коалиции ранее не обещали поддержки утверждению Скуиньша на пост гендиректора налоговой службы. Перед принятием окончательного решения политики хотели получить результаты проверки о возможной связи Скуиньша со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис ранее заявил, что возможная связь Скуиньша с предпринимателем Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича, будет еще раз проверена

Цитсковскис подчеркнул, что конкурсная комиссия выбрала наиболее сильного кандидата — человека, у которого есть концепция развития учреждения, ясное представление о целях, хорошее образование и опыт руководителя. Он напомнил, что комиссия единогласно поддержала кандидатуру Скуиньша, при этом ему были заданы вопросы о связи с Мартинсонсом, и он утверждал, что никогда с предпринимателем не встречался и не знаком с ним.

Тем не менее руководитель Госканцелярии решил обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Полицию безопасности, чтобы они еще раз проверили все обстоятельства.

Газета Diena ранее сообщила, что Скуиньш был финансовым директором предприятия по реализации когенерационных проектов Energo Capital. Основными инвесторами в этих проектах были Мартинсонс и бывший совладелец Parex banka Виктор Красовицкий.

Скуиньш занимал должность финансового директора Energo Capital с февраля по октябрь 2012 года. Также он руководил работой по изучению юридических, экологических и бизнес-аспектов когенерационных проектов с целью получения в банках кредитов для их реализации. В настоящее время Energo Capital прошло процесс неплатежеспособности и осталось должно государству 135 495 евро.

В свою очередь газета Neatkarīgā сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия Natural Resources, а совладельцем этой компании в свое время был Мартинсонс.

Delfi.lv