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Новости Латвия | 7 июня 2018 | 20:40

За резкое торможение, дрифт и езду на заднем колесе мотоцикла будут штрафовать до 280 евро

Сейм в четверг во втором чтении одобрил поправки к закону, которые предусматривают наказания за такие проявления агрессивного вождения, как необоснованно резкое торможение, дрифт и езда на заднем колесе мотоцикла.

Соответствующие поправки на рассмотрение в парламент внесло Министерство сообщения. За такие нарушения водителей будут штрафовать в размере от 70 до 280 евро. Исключения будут предусмотрены для спортивных, развлекательных и демонстрационных мероприятий.

Также Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону, которые предусматривают штраф в размере от 25 до 100 евро за использование водителем во время движения транспортного средства смартфона, ноутбука или планшета.

Ранее на заседании юридической комиссии депутаты напомнили о произошедшей в Венгрии трагедии, когда водитель микроавтобуса за мгновение до аварии пользовался фейсбуком. В результате аварии погибли девять человек.

По соответствующим поправкам в Кодексе административных нарушений Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.

Delfi.lv

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