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Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости, соответственно ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой, которым не грех воспользоваться немедленно, он и правда будет хорош, а главное - к месту.

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Новости Латвия | 7 июня 2018 | 20:35

В Латвии провели уникальную операцию на легком

В Латвии первый раз состоялась операция, в ходе которой у 76-летней пациентки через небольшой разрез удалили легкое с двумя злокачественными опухолями, сообщает Рижская Восточная клиническая университетская больница.

Новообразования в правом легком обнаружились во время обязательной медицинской проверки. Женщина, несмотря на свой возраст, продолжала работать и вела активный образ жизни. На серьезные проблемы со здоровьем также не жаловалась, а продолжительный кашель не считала достаточной причиной для посещения врача.

Однако рентген указал на наличие опухоли. В связи с этим, используя «зеленый коридор», то есть вне общей очереди, женщину отправили на уточнение диагноза в Центр туберкулеза и легочных заболеваний Восточной больницы.

Хирург Инт Силиньш рассказал, что в одном легком у пациентки развились две метастазы, что достаточно редкий случай. Поскольку они находились в разных местах, консилиум врачей принял решение удалять легкое. Учитывая возраст женщины, хирурги использовали малоинвазивный метод, подразумевающий меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции.

Процедура длилась 2,5 часа, и в ней участвовали четыре медика.

Больное легкое вытащили через разрез диаметром примерно 4 сантиметра, используя специальные инструменты и миниатюрную камеру. Операция и послеоперационный период прошел хорошо, и сейчас пациентка уже выписана.      

LSM

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