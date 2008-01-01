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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 июня

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Новости Латвия | 7 июня 2018 | 20:32

Четверг, 7 июня: лето возвращается

В течение ближайших дней температура воздуха в Латвии повысится.

Во второй половине дня воздух прогреется до +18... +22 градусов. Весь день будет дуть слабый западный ветер, его скорость составит от 2 до 5 м/с, ожидается легкая облачность.

В столице воздух прогреется до +20...+22 градусов. Весь день будет почти безветренно и преимущественно солнечно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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