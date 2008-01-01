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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 июня
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Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу - время, потехе - час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 7 июня 2018 | 20:32
Четверг, 7 июня: лето возвращается
В течение ближайших дней температура воздуха в Латвии повысится.
Во второй половине дня воздух прогреется до +18... +22 градусов. Весь день будет дуть слабый западный ветер, его скорость составит от 2 до 5 м/с, ожидается легкая облачность.
В столице воздух прогреется до +20...+22 градусов. Весь день будет почти безветренно и преимущественно солнечно.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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