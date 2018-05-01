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Новости Общество | 6 июня 2018 | 22:09

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 30 мая по 5 июня 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Anspoks Sergejs (06.01.1971 - 29.05.2018)
Brizgina Silvija (03.02.1956 - 29.05.2018)
Cauņa Antoņina (30.04.1933 - 30.05.2018)
Girenko Marija (28.10.1928 - 04.06.2018)
Jerofejevs Igors (03.12.1975 - 30.05.2018)
Jodiniene Jadviga (01.08.1938 - 31.05.2018)
Kolodinskis Oļegs (05.03.1971 - 31.05.2018)
Kraševska Olga (10.12.1946 - 30.05.2018)
Lazarevs Sergejs (08.04.1974 - 04.06.2018)
Loce Rita (12.02.1941 - 30.05.2018)
Okoloviča Elvīra (20.03.1935 - 02.06.2018)
Paramonova Ona (05.08.1943 - 30.05.2018)
Petkuns Vitolds (02.10.1939 - 03.06.2018)
Pliska Helēna (26.04.1932 - 01.06.2018)
Sabaļausks Stasis (10.03.1933 - 30.05.2018)
Sarabaja Lidija (27.03.1937 - 02.06.2018)
Soroka Feodora (18.04.1940 - 04.06.2018)
Spāģe Ligita (29.05.1957 - 04.06.2018)
Sprukte Lūcija (29.06.1932 - 01.06.2018)
Šuvalovs Aleksandrs (13.04.1938 - 30.05.2018)
Urbanoviča Františka (07.06.1939 - 03.06.2018)
Uzols Alberts (31.08.1962 - 29.05.2018)
Vasiļjeva Uļjana (25.12.1943 - 30.05.2018)
Voronkova Nadežda (14.04.1943 - 31.05.2018)
Zakrževskis Mihails (17.09.1937 - 29.05.2018).
 

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