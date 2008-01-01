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Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 6 июня 2018 | 22:09
«Уздым» поздравил с праздником детвору
1 июня – Международный день защиты детей. По традиции, в Даугавпилсе этот день праздновали всем городом. Участие в празднике приняло белорусское общество «Уздым» и воскресная школа «Вясёлка», что в переводе с белорусского языка означает «Радуга».
«У кого дети - у того счастье», - гласит белорусская пословица. Счастья – много, маленького и большого, веселого и шумного, было 1-го июня в Центральном парке Даугавпилса, который превратился в зону детского отдыха и развлечения.
На главной аллее, недалеко от большой сцены, расположился стол с мастерскими Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым». На празднике ребятам предлагали сделать открытку с вытинанкой (аппликация), разукрасить картинки «Слуцкий пояс» и «Народный белорусский костюм», вырезать и сделать «Журавлика». Желающих было очень много! И каждый находил себе занятие по своему желанию. А взрослые могли узнать много интересного о Беларуси и взять с собой газеты и буклеты. Детская работа кипела у столов «Уздыма» до самого закрытия праздника!
В свою очередь, родителей информировали о работе Белорусской воскресной школы «Вясёлка». Этот год школа работала по лицензированной программе. Воспитанники «Вясёлки» по воскресеньям в Центре белорусской культуры изучают культуру и традиции Беларуси, знакомятся с народными праздниками. Каждый год команда «Вясёлки» принимает участие в Спартакиаде национальных меньшинств в Риге, празднует «Каляды», «Гуканне вясны», «Первый звонок», «Последний звонок», проводит интересные мероприятия.
Информация о школе «Вясёлка» была размещена на визитных карточках, которые все ушли в народ. Педагоги рассчитывают, что благодаря празднику детства ряды воспитанников белорусской воскресной школы «Вясёлка» пополнятся новыми учениками. Сердечно приглашаем!
Информация подготовлена:
Галина Сонтоцкая,
педагог школы «Вясёлка»
"Уздым"
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