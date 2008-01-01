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Новости Происшествия | 6 июня 2018 | 21:57

В грузовике с лошадьми нашли 700 тысяч контрабандных сигарет

СГД

Работники Таможенного управления Службы госдоходов при проверке транспорта на латвийско-российской границе предотвратили ввоз в страну 709 600 контрабандных сигарет, спрятанных в грузовике, в котором перевозились лошади сообщили в СГД.

При углубленной проверке автомобиля таможенники обнаружили двойную стену, где были спрятаны сигареты Winston с армянскими акцизными марками. По факту провоза контрабандного товара начато административное делопроизводство.

Delfi

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