В Резекне загорелся магазин, есть пострадавший

Новости Происшествия | 6 июня 2018 | 21:42

Пресс-фото Пресс-фото

В среду в 10.30 в здании супермаркета Maxima в Резекне, на ул. Пулквежа Бриежа, начался пожар. Очевидец Янис запечатлел происходящее на видео.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пожар площадью 55 кв.м удалось ликвидировать в 12.43. Пострадал один человек, который пытался потушить пожар. Из здания были эвакуированы 60 человек.

Горели стена и пристройка на площади 55 кв.м. Руководитель по коммуникации SIA "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле сообщила агентству LETA, что возгорание началось на складе. Немедленно была начата эвакуация покупателей и работников.

В пожаре легко пострадал работник магазина, который пытался погасить пламя огнетушителем. После получения медицинской помощи он отправился домой. Предприятие окажет сотруднику всю необходимую помощь. Сейчас магазин закрыт, его территория огорожена, ответственные службы устанавливают причину пожара.

Дупате-Угуле сообщила, что "Maxima Latvija" каждый год проводит практический инструктаж во всех магазинах, для работников и арендаторов.

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