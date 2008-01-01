Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 июня
Именины:
Ардис, Ингрида / Григорий, Иван
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день будет настоящим испытанием для вас и для людей, вас окружающих, заодно. Вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1675 ()
|GBP
|0.8739 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.816 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. Зато нас по головке погладят! {191}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
7. Тартюфы наших дней {20}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. Автобусы и трамваи {167}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 июня 2018 | 21:42
В Резекне загорелся магазин, есть пострадавший
В среду в 10.30 в здании супермаркета Maxima в Резекне, на ул. Пулквежа Бриежа, начался пожар. Очевидец Янис запечатлел происходящее на видео.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пожар площадью 55 кв.м удалось ликвидировать в 12.43. Пострадал один человек, который пытался потушить пожар. Из здания были эвакуированы 60 человек.
Горели стена и пристройка на площади 55 кв.м. Руководитель по коммуникации SIA "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле сообщила агентству LETA, что возгорание началось на складе. Немедленно была начата эвакуация покупателей и работников.
В пожаре легко пострадал работник магазина, который пытался погасить пламя огнетушителем. После получения медицинской помощи он отправился домой. Предприятие окажет сотруднику всю необходимую помощь. Сейчас магазин закрыт, его территория огорожена, ответственные службы устанавливают причину пожара.
Дупате-Угуле сообщила, что "Maxima Latvija" каждый год проводит практический инструктаж во всех магазинах, для работников и арендаторов.
Добавить комментарий