Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 июня
Именины:
Ардис, Ингрида / Григорий, Иван
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1675 ()
|GBP
|0.8739 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.816 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. Зато нас по головке погладят! {191}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
7. Тартюфы наших дней {20}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. Автобусы и трамваи {167}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 6 июня 2018 | 21:33
Интерес к Даугавпилсскому аэропорту проявили инвесторы из Турции
Интерес к Даугавпилсскому аэропорту проявили инвесторы из Турции, сообщил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, - сообщает ЛЕТА.
В течение примерно четырех месяцев он переписывался с потенциальными инвесторами и рассказал им о ситуации. Завтра инвесторы посетят Даугавпилс, встретятся с главой самоуправления, осмотрят летное поле, и, возможно, подпишут соглашение о сотрудничестве.
Если инвесторы проявят готовность развивать аэропорт, он может быть продан на аукционе, сказал Эйгимс.
Город вложил в развитие аэропорта 2-3 млн евро, и до сих пор за такую сумму его не пожелали купить ни китайские, ни российские, ни германские потенциальные инвесторы.
У самого самоуправления на дальнейшее развитие аэропорта средств нет, деньги ЕС на него также не доступны.
Добавить комментарий