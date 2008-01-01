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Новости Экономика | 6 июня 2018 | 21:33

Интерес к Даугавпилсскому аэропорту проявили инвесторы из Турции

daugavpils.lv

Интерес к Даугавпилсскому аэропорту проявили инвесторы из Турции, сообщил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, - сообщает ЛЕТА.

В течение примерно четырех месяцев он переписывался с потенциальными инвесторами и рассказал им о ситуации. Завтра инвесторы посетят Даугавпилс, встретятся с главой самоуправления, осмотрят летное поле, и, возможно, подпишут соглашение о сотрудничестве.

Если инвесторы проявят готовность развивать аэропорт, он может быть продан на аукционе, сказал Эйгимс.

Город вложил в развитие аэропорта 2-3 млн евро, и до сих пор за такую сумму его не пожелали купить ни китайские, ни российские, ни германские потенциальные инвесторы.

У самого самоуправления на дальнейшее развитие аэропорта средств нет, деньги ЕС на него также не доступны.

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