Погранохране на восточной границе требуется свыше 230 сотрудников

Новости Общество | 6 июня 2018 | 21:24

Пресс-фото Пресс-фото

Колледж Государственной погранохраны сейчас набирает кадетов, а те, кто обучение там уже завершил, готовятся к выпуску. Молодежь охотно поступает сюда – но пограничников до сих пор ощутимо не хватает, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Вскоре, получив 1-ю ступень высшего образования, колледж окончат 34 офицера. Одна из кадетов, сержант Агита Плакоше, рассказала, что службу в Погранохране выбрала, потому что это – престижная работа, обещающая стабильное будущее:

«Взять хоть ту же пенсию по выслуге лет. Это – госучреждение, и это дает ощущение надежности. Первый год ты учишься на инспектора Погранохраны. Потом работаешь на границе, и затем у тебя есть возможность поступить выше и получить квалификацию младшего офицера».

Но несмотря на то, что в колледж поступают по конкурсу, и в желающих учиться нет недостатка, кадровый голод заметен. Идет постоянная ротация: старшие сотрудники отправляются на пенсию, кто-то меняет место жительства и уезжает, а им на смену приходит молодежь из колледжа.

В этом году планируется принять на обучение до сотни кадетов, основной набор – до 20 июля, говорит директор учебного заведения полковник Марик Петрушин. Но есть и дополнительный, зимний набор – еще человек 30-40. Обычно это молодые люди, которые либо летом еще не достигали установленного возраста, либо тогда еще не определились с выбором профессии, а теперь решились, либо не сдали нормативы по физподготовке (с этим сегодня проблемы у очень многих юношей и девушек) и решили пересдать и все-таки поступить.

Колледж в Резекне – единственное в стране учебное заведение, где готовят специалистов для Погранохраны. Зачислить на кус можно до 200 кадетов единовременно – сейчас учится 130, а число тех, кто поступил минувшей зимой, оказалось куда меньше прошлогоднего примерно на треть. В колледже это объясняют демографическими причинами.

Больше всего пограничников требуется в Латгальском регионе. Неудивительно, что 4/5 кадетов – именно латгальцы. Но есть и рижане – ведь расширяется аэропорт, активно работают порты, так что сотрудники требуются также в Риге, Вентспилсе и Лиепае – везде, где есть пограничные контрольно-пропускные пункты.

Представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне признала, что в ведомстве заполнено большинство вакансий на восточной границе, но люди там нужны. Все еще не реализована концепция Кабинета министров, предусматривающая, что до 2018 года повысится численность служащих и, соответственно, увеличится финансирование.

«При существующем штатном расписании в рамках выделенных Погранохране средств штат укомплектован на 96-97%. При существующем персонале работа на пограничных КПП и вдоль сухопутной границы выполняется полноценно, но численность персонала недостаточна, и нам требуется еще 233 пограничника».

LSM