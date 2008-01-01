В городе появился трамвай с социальной рекламой

Новости Общество | 6 июня 2018 | 20:00

На улицах Даугавпилса появился трамвай, украшенный рисунками учащихся детской художественной школы «Саулес». Как многие заметили, – это социальная реклама, призывающая горожан стать приемной семьёй для тех, кто находится в учреждениях внесемейной заботы, а проще говоря, в детских домах.

Самоуправление Даугавпилса активно включилось в программу по деинституционализации, которая работает по всей Латвии.

Маленькие воспитанники школы «Саулес» с интересом взялись за дело и представили рекламным дизайнерам обширный материал для создания коллажа.

В каждом детском рисунке – мысли о семье, о взаимоотношениях в ней, о ролях папы и мамы в жизни детей. Рисунок здесь – как зеркало собственной семьи, как отражение желаний и чаяний ребёнка. Всё это разнообразие стилей, мыслей, чувств и эмоций необходимо было объединить в единый коллаж и бегающий по городу вагон, доказательство того, что это получилось.

Специалисты, вовлеченные в процесс деинституционализации, надеются, что такого вида рекламный объект станет напоминанием всем горожанам, что дети, оставленные родителями, нуждаются в собственной семье, пусть приёмной, в семье, где царят мир, любовь и радость, как на детских рисунках и в детских мечтах.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы

Daugavpils.lv