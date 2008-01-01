Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 июня

Именины:
Ардис, Ингрида / Григорий, Иван

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участия, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
6 .. 8 C
Утро
11 .. 13 C
День
15 .. 17 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {191}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Ушли в мир иной...

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Тартюфы наших дней {20}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. Автобусы и трамваи {167}

10. Аэропорт ждет частных инвестиций

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Общество | 6 июня 2018 | 20:00

В городе появился трамвай с социальной рекламой

На улицах Даугавпилса появился трамвай, украшенный рисунками учащихся детской художественной школы «Саулес». Как многие заметили, – это социальная реклама, призывающая горожан стать приемной семьёй для тех, кто находится в учреждениях внесемейной заботы, а проще говоря, в детских домах.

Самоуправление Даугавпилса активно включилось в программу по деинституционализации, которая работает по всей Латвии.

Маленькие воспитанники школы «Саулес» с интересом взялись за дело и представили рекламным дизайнерам обширный материал для создания коллажа.

В каждом детском рисунке – мысли о семье, о взаимоотношениях в ней, о ролях папы и мамы в жизни детей. Рисунок здесь – как зеркало собственной семьи, как отражение желаний и чаяний ребёнка. Всё это разнообразие стилей, мыслей, чувств и эмоций необходимо было объединить в единый коллаж и бегающий по городу вагон, доказательство того, что это получилось.

Специалисты, вовлеченные в процесс деинституционализации, надеются, что такого вида рекламный объект станет напоминанием всем горожанам, что дети, оставленные родителями, нуждаются в собственной семье, пусть приёмной, в семье, где царят мир, любовь и радость, как на детских рисунках и в детских мечтах.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 