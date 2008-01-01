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Новости Культура | 6 июня 2018 | 19:58

Художественная галерея «Белый конь» открывает свои двери!

Уже завтра, 7 июня, откроет свои двери новая художественная галерея, с символическим названием «Белый конь», в здании бывшего провиантского магазина (продовольственные склады 19-го века) крепости по адресу Николая 9, рядом с которым стоит скульптура призрака коня.

Торжественное открытие художественной галереи состоится в 16:00. Каждый желающий сможет зайти в помещение галереи и полюбоваться произведениями искусства, а также будет возможность пообщаться с Даугавпилсскими художниками, чьи работы будут там выставляться.

Особенность данной художественной галереи будет состоять также и в том, что любой желающий сможет забрать понравившееся полотно с собой предварительно его купив.

Во время Ночи искусств галерея «Белый конь» будет открыта для гостей крепости с 11:00 до 02:00.

В другие же дни галерея будет открыта с 11:00 до 18:00.

 

Информацию подготовил:

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости

Тел.: +371 65424043, +371 28686331

cietoksnis@daugavpils.lv

https://www.facebook.com/daugavpils.cietoksnis

Daugavpils.lv

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