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6 июня
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Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 июня 2018 | 19:47
Среда, 6 июня: становится теплее
Порывистый ветер в среду сохранится, но немного стихнет — его скорость составит от 3-5 до 10-13 м/с.
Во второй половине дня температура составит от +13 до +16 градусов. Весь день повсеместно будет переменная облачность.
В Риге воздух прогреется до +14...+16 градусов. Весь день будет дуть северо-западный ветер, скорость — 5-12 м/с. Ожидается переменная облачность.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
LSM
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