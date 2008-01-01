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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 июня

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Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.

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Новости Латвия | 6 июня 2018 | 19:47

Среда, 6 июня: становится теплее

Порывистый ветер в среду сохранится, но немного стихнет — его скорость составит от 3-5 до 10-13 м/с.

Во второй половине дня температура составит от +13 до +16 градусов. Весь день повсеместно будет переменная облачность.

В Риге воздух прогреется до +14...+16 градусов. Весь день будет дуть северо-западный ветер, скорость — 5-12 м/с. Ожидается переменная облачность.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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