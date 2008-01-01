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Новости Латвия | 5 июня 2018 | 19:46

К середине дня ГПСС получила 23 вызова из-за сломанных ветром деревьев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) во вторник к середине дня получила 23 вызова на уборку сломанных сильным ветром деревьев, сообщили агентству LETA в ГПСС.

Деревья были повалены на проезжую часть дорог, электропровода, в одном случае — на крышу здания. Больше всего таких вызовов поступило в Рижском регионе.

ГПСС рекомендует жителям при сильном ветре не ставить автомашины под деревьями, строительными лесами и рекламными стендами.

Delfi.lv

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