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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 5 июня 2018 | 19:46
К середине дня ГПСС получила 23 вызова из-за сломанных ветром деревьев
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) во вторник к середине дня получила 23 вызова на уборку сломанных сильным ветром деревьев, сообщили агентству LETA в ГПСС.
Деревья были повалены на проезжую часть дорог, электропровода, в одном случае — на крышу здания. Больше всего таких вызовов поступило в Рижском регионе.
ГПСС рекомендует жителям при сильном ветре не ставить автомашины под деревьями, строительными лесами и рекламными стендами.
Delfi.lv
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