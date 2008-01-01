Собирают подписи депутатов за отставку министра юстиции Расначса

Новости Политика | 5 июня 2018 | 19:44

Депутат Сейма Роман Межецкис начал сбор подписей за отставку министра юстиции Дзинтарса Расначса (на фото). Об этом он заявил во вторник на заседании комиссии по публичным расходам и ревизии.

С таким призывом Межецкис выступил с трибуны Сейма на прошлой неделе в связи с последними событиями в сфере администрирования неплатежеспособности. Он не сомневается в том, что необходимое количество подписей будет собрано.

По его словам, Расначс не только "абсолютно не действовал", чтобы упорядочить эту систему, но и допустил ситуацию, когда неупорядоченная система неплатежеспособности "явно взлелеена и защищена".

Депутат сообщил, что несколько подписей уже собрано. Отставки министра можно потребовать, собрав не менее 10 подписей депутатов. Межецкис уверен, что до четверга их удастся собрать.

Delfi.lv