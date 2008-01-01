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Новости Политика | 5 июня 2018 | 19:44
Собирают подписи депутатов за отставку министра юстиции Расначса
Депутат Сейма Роман Межецкис начал сбор подписей за отставку министра юстиции Дзинтарса Расначса (на фото). Об этом он заявил во вторник на заседании комиссии по публичным расходам и ревизии.
С таким призывом Межецкис выступил с трибуны Сейма на прошлой неделе в связи с последними событиями в сфере администрирования неплатежеспособности. Он не сомневается в том, что необходимое количество подписей будет собрано.
По его словам, Расначс не только "абсолютно не действовал", чтобы упорядочить эту систему, но и допустил ситуацию, когда неупорядоченная система неплатежеспособности "явно взлелеена и защищена".
Депутат сообщил, что несколько подписей уже собрано. Отставки министра можно потребовать, собрав не менее 10 подписей депутатов. Межецкис уверен, что до четверга их удастся собрать.
Delfi.lv
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