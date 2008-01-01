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Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.

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Новости Общество | 5 июня 2018 | 19:40

Аудио - экскурсии на ретро – трамвае во время праздника города Даугавпилса

Во время праздника города Даугавпилса, 9 июня, можно будет посетить бесплатные аудио - экскурсии на ретро - трамвае.

Трамвай с отличительными знаками «Retro tramvajs» будет курсировать по маршруту от микрорайона Химия до Даугавпилсской крепости, останавливаясь на всех остановках. Во время поездки пассажирам будет предоставлена возможность прослушать специально созданный аудио-тур по Даугавпилсу. Используя свои смартфоны для сканирования QR-кода, который будет расположен в трамвае, пассажиры смогут послушать тур на латышском, русском или английском языках и узнать интересные факты о истории Даугавпилса, культуре и туристических объектах. Для удобства пассажирам рекомендуется использовать свои наушники для аудиогида. Поездка на трамвае и аудио-экскурсия будут совершенно бесплатны.

Обзорную экскурсию на ретро трамвае организовывает Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с акционерным обществом «Daugavpils satiksme».

Daugavpils.lv

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