Аудио - экскурсии на ретро – трамвае во время праздника города Даугавпилса

Новости Общество | 5 июня 2018 | 19:40

Во время праздника города Даугавпилса, 9 июня, можно будет посетить бесплатные аудио - экскурсии на ретро - трамвае.

Трамвай с отличительными знаками «Retro tramvajs» будет курсировать по маршруту от микрорайона Химия до Даугавпилсской крепости, останавливаясь на всех остановках. Во время поездки пассажирам будет предоставлена возможность прослушать специально созданный аудио-тур по Даугавпилсу. Используя свои смартфоны для сканирования QR-кода, который будет расположен в трамвае, пассажиры смогут послушать тур на латышском, русском или английском языках и узнать интересные факты о истории Даугавпилса, культуре и туристических объектах. Для удобства пассажирам рекомендуется использовать свои наушники для аудиогида. Поездка на трамвае и аудио-экскурсия будут совершенно бесплатны.

Обзорную экскурсию на ретро трамвае организовывает Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с акционерным обществом «Daugavpils satiksme».

Daugavpils.lv