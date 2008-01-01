В школе «Саулес» можно научиться дизайну мультимедиа

Новости Общество | 5 июня 2018 | 19:38

Даугавпилсская школа «Саулес» - центр компетенции профессионального образования в сфере искусства и дизайна с современной технологической базой. Здесь на шести программах учатся около 130 воспитанников, получающих профессиональное образование по дизайну одежды, интерьера, изделий из дерева, дизайну рекламы, текстильных изделий и фотодизайну. Учащиеся приезжают сюда со всей Латгалии.

В этом году – первый выпуск фотодизайнеров, которые на протяжении четырёх лет постигали предметы связанные как с искусством, так и с технологиями фотопроцесса. На базе этой программы в школе разработали новую – дизайн мультимедия, обучение по которой начнется уже с нового учебного года.

Специалисты по мультимедийному дизайну работают над созданием домашних страниц, на видеостудиях, рекламных агентствах, издательствах, в общественных заведениях. Это современная и востребованная специальность. Выпускники учебного заведения полностью подготовлены к самостоятельной профессиональной деятельности, а также к учебе в высших учебных заведениях. За хорошую успеваемость учащиеся получают здесь повышенную стипендию.

С 1 июня в школе «Саулес» объявили приём документов от желающих здесь учиться. Он продлится до 11 июля. Приёмная комиссия работает каждый рабочий день с 9.00 до 16.00 по адресу Саулес, 6/8. Подать документы можно и в электронном виде по адресу www.saules.skola@saules.lv Всю дополнительную информацию смотрите на домашней странице учебного заведения www.saules.lv

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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