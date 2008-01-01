«Я думаю, что все равно сдавал бы на латышском» — старшеклассник об экзаменах

Новости Латвия | 5 июня 2018 | 19:34

В этом году впервые централизованные экзамены в средней школе проходят на латышском языке. Вне зависимости от того, где учатся 12-классники, они должны будут отвечать на вопросы на латышском. Исключением являются проверочные работы по иностранному языку, то есть русскому или английскому, сообщает Latvijas Radio.

Наблюдатели также могут объяснять задания только на латышском. Такие изменения приняло правительство, и они коснулись более 100 учебных заведений по всей стране.

«Я думаю, что все равно сдавал бы на латышском. Одноклассникам, у которых хуже с языком, было тяжелее. Однако мне кажется, что все прошло хорошо. На математике латышский язык почти что не нужен, а на экзамене по латышскому, очевидно, надо знать все», — рассказал ученик 5-й Елгавской средней школы Даниель.

Он планирует учиться в Рижском университете Страдиня на медицинском факультете, как и его одноклассница Владлена. Впрочем, она на вопросы Latvijas Radio отвечала на родном языке.

«Если честно, было не так сложно. Задания на уроках выполняли на латышском, поэтому было легче. На русском я была бы не в состоянии отвечать на вопросы, поскольку все учила на латышском».

В Центре содержания образования заявили, что проблем с новым порядком не возникло. «Мы видели, что последние годы процент тех, кто выбирал сдавать экзамен не на госязыке, все время уменьшался. В прошлом учебном году таких учеников было меньше 7%. По сути, эти поправки урегулировали эту систему, поскольку, будем честны, нет необходимости сохранять эту норму, если на практике ею никто не пользуется», — отметил директор центра Гунтар Цатлакс.

Глава совета нацменьшинств, директор Рижской классической гимназии Роман Алиев тоже поддержал реформу. «Обязательно надо обеспечить качественный процесс обучения, в ходе которого все школьники смогут подготовиться к учебе в университетах на латышском. Люди могут долго дискутировать насчет этого вопроса, но реальная ситуация доказывает, что чем быстрее это произойдет, особенно на этапе средней школы, тем лучше».

Однако не все были довольны решением Кабинета министров обязать старшеклассников сдавать экзамены только на латышском. По словам представителя Латвийского родительского форума и Латвийской ассоциации защиты русских школ Константина Чекушина, это ударит прежде всего по детям: им будет сложнее выполнять задания — соответственно, упадут и баллы. А это затруднит поступление на бюджетные места.

Чекушин указал: общественной дискуссии по поводу нововведений фактически не было, и даже о заседании Кабинета министров организация, подавшая официальный протест по поводу законопроекта, узнала в последний момент.

«В самом законе написано, что это коснется 109 учебных учреждений, но обсуждения с ними не было — не говоря уже о родителях и самих школьниках. Хотя такого рода опросы провести достаточно просто».

Документ, добавил он, начали обсуждать в период экзаменов, когда у представителей учебных заведений и так много работы, а приняли в середине лета — когда большинство заинтересованных лиц на отдыхе.«Возникает вопрос — какова цель? Знать предмет — или обязательно знать предмет на латышском языке? Мы проверяем знание математики — или знание терминов на латышском? Это все-таки две разные вещи», — указал он.

Чекушин считает, что таким законом пытаются исправить недостатки системы образования: почему, например, приходящие на экзамен дети чувствуют себя некомфортно? Кроме того, и билингвальную систему все понимают по-разному. «В итоге пострадает ребенок... И, в принципе, в 2018 году будет сдача экзаменов — и мы увидим, что массово оценки снизятся. Я в этом на 99,9% уверен», — добавил Чекушин.

Он подчеркнул: не все родители смогут оплачивать дополнительные курсы или репетиторов, хотя многие, конечно, постараются это сделать. «Какие-то школы, которые думают о детях, будут эти законы нарушать, будут помогать детям на этих экзаменах. Я надеюсь, что так и будет — как бы это ужасно ни звучало, я надеюсь, что школа будет нарушать принятые законы, потому что их невозможно выполнять, не причиняя вреда детям».

LSM