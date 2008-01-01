Вторник, 5 июня: придет похолодание — ненадолго

Новости Латвия | 5 июня 2018 | 19:33

Во вторник ожидается самая прохладная на этой неделе погода, но уже к ее второй половине температура воздуха вновь повысится, обещают метеорологи.

Сегодня на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и град. По контрасту с летней жарой накануне воздух охладится до +11..+14 градусов. Весь день будет дуть порывистый северо-западный ветер со скоростью от 9 до 20 м/сек.

В Риге +11..+13 градусов, настолько же ветрено. Весь день будет переменная облачность, а днем возможен кратковременный дождь.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM