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5 июня

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Новости Латвия | 5 июня 2018 | 19:33

Вторник, 5 июня: придет похолодание — ненадолго

Во вторник ожидается самая прохладная на этой неделе погода, но уже к ее второй половине температура воздуха вновь повысится, обещают метеорологи.

Сегодня на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и град. По контрасту с летней жарой накануне воздух охладится до +11..+14 градусов. Весь день будет дуть порывистый северо-западный ветер со скоростью от 9 до 20 м/сек.

В Риге +11..+13 градусов, настолько же ветрено. Весь день будет переменная облачность, а днем возможен кратковременный дождь.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM

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