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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 июня 2018 | 19:45
Зоны отдыха обследовали повторно
1 июня мэр города Рихард Эйгим повторно осмотрел места отдыха на территории Даугавпилса. С прошлого осмотра прошло 2 недели, когда руководством города были даны указания об улучшении качества инфраструктуры этих мест. Маршрут включил в себя берег Даугавы, Ругели, пляж в Стропах и озеро Пороховка.
Две недели работники Управления коммунального хозяйства трудились над устранением недостатков: были заменены и покрашены столешницы и скамейки, укреплены бетонные основания оборудования, покошена трава. В Ругелях по обочине дороги уложили валуны, чтобы ограничить движение автотранспорта по зеленой обочине. Променад в Стропах еще предстоит благоустроить. Здесь не хватает скамеек и детской площадки. На Пороховке обратили внимание на сам водоём: его необходимо чистить, чтобы купание в нём было приятным.
Отдыхающие уже вовсю используют места отдыха - этому способствует теплая и сухая погода. Коммунальные службы города просят горожан и гостей Даугавпилса не оставлять после себя мусор, уважать отдыхающих рядом с вами и труд дворников. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
Daugavpils.lv
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