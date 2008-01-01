Состоялся велозаезд, в честь открытия регионального веломаршрута № 35 «Daugavpils loki»

Новости Общество | 4 июня 2018 | 19:42

2 июня в Даугавпилсе, на площади Виенибас, был дан старт первому этапу велозаезда, который состоялся в честь открытия нового маркированного регионального веломаршрута № 35 «Daugavpils loki» («Излучины Даугавы»).

Более 50 вело энтузиастов и любителей активного отдыха преодолели 41 км от Даугавпилса до Слутишек, которые находятся в Науенской волости Даугавпилсского края на территории природного парка «Daugavpils loki». Среди участников велозаезда были велосипедисты из Даугавпилса, Даугавпилсского и Краславского краев, а также из Риги.

Веломаршрут охватывает территорию г. Даугавпилс, а также Даугавпилсский и Краславский край. По всей длине веломаршрута установлены дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. Территория природного парка оборудована всей необходимой инфраструктурой для велосипедистов. Общая длинна маршрута 122.8 км. Веломаршрут включает в себя множество улиц Даугавпилса, в том числе территорию Даугавпилсской крепости, а также микрорайон Стропы, где располагается трасса активного отдыха. Новый веломаршрут был создан Агентством самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры «ТАКА» в сотрудничестве с Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления и Туристическим информационным центром Краславского края.

В целях ознакомления вело туристов с живописными видами природного парка «Daugavpils loki» и способствования здорового образа жизни, 29 июля состоится второй этап велозаезда по маршруту «Слутишки - Краслава». Старт в 10:00 в Слутишках. Финиш приблизительно в 15:00 в Краславе (ул. Пилс, 6, замковый комплекс графов Плятеров). Длина маршрута ~30 км, продолжительность ~ 5 часов. Подача заявок до 23 июля 2018 года. В велозаезде участие может принять каждый желающий (максимальное количество участников 70 человек). Участники возрастной группы от 14 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или ответственной персоны. Заполняя анкету на участие, у участников будет возможность заказать бесплатный транспорт, в том числе и для транспортировки велосипеда от финиша до Даугавпилса. Электронная анкета, которую необходимо заполнить доступна на странице www.visitdaugavpils.lv. Велозаезд организует Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, Управление спорта Даугавпилса, Агентство самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры «ТАКА» и Туристическим информационным центром Краславского края.

Природный парк «Daugavpils loki» был создан, чтобы сохранить уникальные природные комплексы, природные, культурно-исторические ценности и мало преобразованные ландшафты древней долины Даугавы на участке от Науене до Краславы. Излучины древней долины Даугавы считаются самыми древними геологическими образованиями в Латвии. Природный парк «Daugavpils loki» как часть округа охраняемых ландшафтов «Аугшдаугава», в 2004 году был признан территорией NATURA 2000, а в 2011 году включён в Латвийский национальный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дополнительная информация:

В Даугавпилсе +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv,

В Краславе +371 29376090, tic@kraslava.lv

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