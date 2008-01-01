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Новости Общество | 4 июня 2018 | 19:40

В Даугавпилсе отметили День защиты детей

1 июня во всём мире отмечали День защиты детей, начало которому положила Женевская конференция, прошедшея еще в начале 20 столетия. В этот день традиционно происходит ряд мероприятий, посвященных детям.

В Даугавпилсе в Центральном парке Молодеженый отдел Думы организовал масштабное мероприятие с конкурсами, призами, многочисленными выступлениями и сюрпризами для детей и их родителей, бабушек и дедушек.

Активное участие в организации праздника приняла и Молодежная дума города. Работы было много: на протяжении всего мероприятия в Центральном парке на разных станциях были весёлые соревнования с различными заданиями. В рамках праздника Социальная служба Даугавпилса, Сиротский суд, Агентство социальных услуг и общество ,,Muna sāta” организовали акцию с целью пригласить жителей Даугавпилса создать приёмные семьи.

Во время акции участников информировали о том, что такое приёмная семья, какие ей положены льготы и пособия.

Особый подарок ожидал самых маленьких участников торжеств: в детском секторе открыли новый объект – Мышку. Идея принадлежит клубу «Счастливые дети и родители».

Этой Мышке дети отдадут свои соски-пустышки, когда придёт время. Мышка поможет малышам сделать процесс расставания с соской более комфортным.

Как работает новый объект смогли увидеть все. В этом помогли актёры детской театральной студии «Арлекин». А на протяжении всего праздника участников радовали певцы и танцоры, Трансформер и другие герои.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

Daugavpils.lv

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