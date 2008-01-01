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Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.
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Новости Латвия | 4 июня 2018 | 19:30
Во вторник обещают резкое похолодание и ветер до 20 м/сек
Сегодня вечером пределов Латвии достигнет холодный атмосферный фронт, температура воздуха начнет падать, а ветер усилится еще больше. В ближайшие сутки погода сменится на пасмурную, чреватую осадками. Возможен не только кратковременный дождь, но даже град, прогнозируют синоптики.
Порывистый северо-западный ветер у берегов Рижского залива наберет силу до 15 м/сек, а завтра днем по всей стране окрепнет до 14-19м/сек, а на взморье его скорость составит около 20 м/сек. Возможны небольшие разрушения — в основном падение сучьев с деревьев, да и самих деревьев.
Ночь ожидается холодной — всего +5..+10 градусов, местами до +12. И днем воздух не слишком прогреется: будет +12..+15, а во время дождя и града температура может упасть и ниже +10.
В Риге пасмурно и ветрено, эпизодически — дождь, возможен и град. Ветер порывами до 15 м/сек, днем до 20 м/сек. Температура воздуха и днем, и ночью в пределах +11..+14 градусов.
LSM
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