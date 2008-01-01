В Даугавпилсе жильцы некоторых домов — без горячей воды больше месяца

Новости Общество | 4 июня 2018 | 19:26

Жители нескольких даугавпилсских микрорайонов уже более месяца живут без горячей воды. Раньше кратковременные отключения случались из-за аварий или плановых проверок, однако в этом году модернизируют теплосеть и меняют старые трубы, сообщает Latvijas Radio. Недовольных жителей компания Daugavpils siltumtīkli успокаивает: ремонт позволит избежать аварий и утечки тепла.

Daugavpils siltumtīkli следит за 123 км теплотрассы. На нескольких участках уже долго — где-то даже месяц — идет ремонт, и некоторые многоквартирные дома, в том числе и в центре, остались без горячей воды.

Олеся Душкевича, руководитель проектов Daugavpils siltumtīkli, пояснила — для отключения всегда есть причины.

«Конечно, жители жалуются, и это понятно, но это магистральный водопровод, и получается, что лучше остаться на неделю-две или на месяц летом без горячей воды, чем остаться без тепла зимой. Обычно у нас перебои с горячей водой происходят в трех случаях — аварийные работы, второе — это запланированные работы, например, тестирование гидравлики, когда в основном жители остаются без горячей воды на несколько дней. Но третий вариант — это запланированные ремонтные работы, в этом году в Даугавпилсе их много. Само предприятие Daugavpils siltumtīkli реализует проект модернизации при поддержке фондов ЕС — он предполагает смену теплотрассы. В данный момент ведется реконструкция двух участков, на еще одном работы начнутся 18 июля, когда горячую воду отключат в новом корпусе Даугавпилсского университета. В целом более 1 млн евро вложено в эти работы, и 40% — поддержка ЕС, в этом году отремонтируют один км трассы», — отметила она.

Жителям центральных районов уже приходилось сталкиваться с неудобствами из-за аварии на теплотрассе, поэтому к отсутствию горячей воды они относятся с пониманием.

Нет горячей воды и у горожан, живущих недалеко от объектов, которые модернизируют в рамках проектов ЕС. «Например, в районе Малу и Дику отключения будут связаны с работами, которые ведет компания Binders, а в Стропы без горячей воды людям на время придется остаться из-за модернизации городского трамвая», — указала Душкевича.

При составлении плана в этом году учли опыт прошлых лет — раньше нередко после ремонта улиц начинали менять какие-то коммуникации, и покрытие опять требовалось обновлять. Теперь же проблема решена, подчеркнула представитель Daugavpils siltumtīkli.

«Это согласованные действия, у нас теперь такая практика, потому что ЕС, если есть заасфальтированная дорога, пять лет не дает возможность никакие работы вести. Поэтому в наших интересах все коммуникации заменить до работ по асфальтированию», — отметила она.

Ремонт теплотрассы в Даугавпилсе идет полным ходом — чтобы к началу отопительного сезона не было проблем ни с теплом, ни с горячей водой.

LSM