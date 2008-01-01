Понедельник, 4 июня: ветер, прохлада и дожди

Новости Латвия | 4 июня 2018 | 19:23

В понедельник по всей территории Латвии усилится ветер, а в восточных регионах страны ожидаются краткосрочные дожди и гроза.

Днем в Латвии усилится северный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 14-19 метров в секунду. Местами, возможно, стихия даже поломает деревья.

Усилится облачность. На побережье столбик термометра не поднимется выше +21 градусов, а на юге страны – не выше +28 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, но осадки маловероятны. Днем усилится ветер, порыв которого могут достигать 17 метров в секунду. Воздух к обеду прогреется до +26 градусов, но после обеда начнет холодать, а столбик термометра может опустится до +13 градусов.

LSM