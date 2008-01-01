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Новости Латвия | 3 июня 2018 | 22:04

В ближайшие дни ожидается усиление ветра и кратковременный дождь

Пресс-фото

В начале новой недели Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому станет прохладнее, усилится ветер и пройдут небольшие осадки, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В понедельник усилится западный ветер, который в течение дня сменится на северный, северо-западный ветер. Его скорость в порывах составит 14-19 метров в секунду.

Еще днем температура воздуха в Земгале и Латгале составит +27..+28 градусов, а уже вечером на большей части территории страны столбик термометра опустится ниже +15 градусов. Местами, преимущественно на востоке страны, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Во вторник дожди пройдут уже во многих регионах, местами возможны ливни и град. Температура воздуха составит +12..+16 градусов.

Самыми холодными будут ночи на среду и четверг, когда во многих регионах возможны заморозки.

По прогнозам "Global Forecast System", уже во второй половине дня в четверг температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, а в конце недели вновь возможна жара до +27 градусов.

Делфи

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