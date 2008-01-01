Базу вооруженных сил в Лузнаве начнут заселять в конце лета

Новости Общество | 3 июня 2018 | 21:33

Латвийское Радио Латвийское Радио

31 мая, при участии министра обороны Раймонда Бергманиса и командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калниньша на территории бывшего Лузнавского профессионального училища состоялось торжественное открытие новой военной базы. К сентябрю здесь начнут заселяться военные, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В течение пяти лет на базах НВС в Лузнаве и Межа Мацкевичах разместится новообразованный батальон огневой поддержки, состоящий из 800 военнослужащих из Латгальского региона. На церемонии открытия командир батальона майор Оскарс Омульс получил знамя подразделения.

На базе в небольшом поселке Лузнава планируется разместить 400 военнослужащих. Впрочем, пока местные жители военных видели только во время толоки, когда солдаты и командиры роты огневой поддержки убирали территорию будущей базы. Как утверждает Калниньщ, ситуация вскоре измениться, ведь на постоянное место жительства в поселок переедут не только солдаты, но и члены их семей.

«В первую очередь во всех зданиях нужно починить протекающие крыши. В одном из них уже ведутся ремонтные работы, которые планируется закончить до конца лета. Так что уже в ближайшие месяцы жизнь в Лузнаве закипит».

В свою очередь Бергманис уверен, что в Лузнаве будет создана соответствующая всем требованиям НАТО база. «Главное — создать такие условия, чтобы военные с честью могли исполнять долг перед страной. Это очень важно, поскольку в предыдущие годы была критическая ситуация с инфраструктурой, особенно в Земессардзе. Сейчас у нас есть возможность создать современную инфраструктуру. Здесь смогут разместиться семьи военнослужащих, рядом есть школа, детский сад».

Ранее на встречах с представителями вооруженных сил местные жители обсудили множество тем. Однако некоторые вопросы, например, обещанные рабочие места именно лузнавчанам, использование местными жителями спортивной базы военных, места стрельбища были заданы министру обороны еще раз.

Сейчас в Латгалии развернута активная компания по привлечению молодежи к службе в армии. Планируется, что в новообразованный батальон в течение пяти лет будут призваны 800 военнослужащих. С начала этого года уже укомплектована одна рота на 150 человек.

LSM