В Даугавпилсе отшумели майские Дни белорусской культуры

Новости Культура | 1 июня 2018 | 21:25

ЦБК ЦБК

С 23 по 25 мая 2018 года в Даугавпилсе прошли ставшие уже традиционными майские Дни белорусской культуры, организованные Даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК). Открылись они богослужением в честь Евфросинии Полоцкой, а завершились праздничным концертом в Доме Единства.

Богослужение в честь Евфросинии Полоцкой

Яркий и разноплановый хоровод мероприятий, приуроченный к Дням белорусской культуры, стартовал 23 мая - в День памяти Евфросинии Полоцкой. В честь покровительницы и небесной заступницы земли белорусской, прославившейся своей просветительской и миротворческой деятельностью, по благословению Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, в кафедральном Борисо-Глебском соборе был совершён молебен. Следует отметить, что четыре иконы с ликом святой находятся в этом православном храме.

Богослужение возглавил исполняющий обязанности благочинного Даугавпилсского округа протоиерей Дионисий Горюнов, которому сослужили: ключарь собора протоиерей Георгий Попов, секретарь Даугавпилсско-Резекненской епархии иерей Георгий Петровский, руководитель епархиального Отдела Религиозного Образования и Катехизации иерей Александр Юкимович, клирики собора: диакон Роман Смирнов и диакон Георгий Чекушин.

По окончании молебна протоиерей Дионисий Горюнов обратился к собравшимся со словом проповеди, в котором поздравил всех с памятью преподобной Евфросинии Полоцкой (по западному календарю), которая почитается покровительницей и небесной заступницей земли белорусской, а также с началом Дней белорусской культуры в Даугавпилсе.

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов отметил огромную значимость такого мероприятия и поблагодарил служителей Борисо-Глебского кафедрального собора и Центр белорусской культуры за организацию и проведение молебна.

Руководитель Центра белорусской культуры и председатель Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Жанна Романовская выразила надежду, что «в белорусской диаспоре города зародится новая традиция, и ежегодно в мае, в день покровительницы земли белорусской и латгальской Евфросинии Полоцкой, мы будем встречаться в храме и в молитве выражать свою благодарность за возможность жить в мире и согласии, сохраняя христианские ценности, национальную идентичность и белорусскую культуру».

Выставка картин малой родины

2018 год в Беларуси объявлен годом малой родины. Эта тема красной нитью прошла на открытии персональной выставки картин «Пейзажи родимой сторонки» профессиональной художницы Надежды Изенёвой (Лавринович), имеющей белорусские корни. Для нее малая родина – городок Шарковщина Витебской области, вспоминая о которой художница не могла сдержать слез.

Н.Изенёва (Лавринович) закончила художественно-графический факультет Витебского педагогического института, состоит в Объединении художников-белорусов Балтии «Честь имею», участвовала в выставках в Польше, Германии, России, Латвии.

Замечательные картины с пейзажами родного края и очень увлекательный рассказ Надежды Изенёвой о себе, эмоциональные и сердечные выступления многочисленных гостей, белорусские песни в исполнении солистки ансамбля «Пралески» Юлии Хмельницкой и авторские песни даугавпилсского барда Анатолия Галлера никого не оставили равнодушными. Открытие выставки прошло на очень позитивной и душевной ноте.

Наряду с этим в Центре белорусской культуры прошел день открытых дверей. Посетители в Белорусском доме познакомились с работой ЦБК, его коллективами, фотовыставкой, библиотекой, богатой экспозицией рушников, скатертей, покрывал, ковриков ручной работы из белорусской хатки.

Выставка будет открыта в ЦБК все лето.

Диктант по белорусскому языку

Второй день Дней белорусской культуры - 24 мая, прошел под знаком родного языка и литературы. В этот день в Центре белорусской культуры собрались все те, кому близок и дорог белорусский язык, чтобы написать публичный диктант на белорусском языке. Методист Мария Пометько выступила в качестве учительницы родного языка и продиктовала замечательный текст Владимира Короткевича на тему своей родной, красивой, милой сердцу Беларуси. «Ученики», среди которых были и сотрудники ЦБК, и члены белорусского общества «Уздым», вспоминая язык своих родителей, с воодушевлением и азартом выводили слова на родном языке. Вдумайтесь только, как нужно любить родную речь и землю, чтобы описать ее такими словами: «Ездзіце… Вы ўбачыце ўсе канцы нашай мілай, ласкавай, няяркай краіны, якая. Аднак. Зачаруе вас сваёй няўлоўнай прыгажосцю. Убачыце Прыдняпроўе і Прынямонне, роўных якім па прыгажосці мала знойдзецца на зямлі… Любіце гэтую сваю святую зямлю аддана і да канца».

Литературная выставка «Янка Мавр – 135»

Наряду с этим открылась литературная выставка, приуроченная к 135-летию знаменитого белорусского писателя Янки Мавра. Он вошел в историю белорусской литературы как один из основателей белорусской детской литературы, приключенческого и научно-познавательного жанров в белорусской литературе.

А 27 мая к литературной выставке добавились рисунки воспитанников белорусской воскресной школы «Вясёлка» и учеников школ Браслава и Глубокого, которые участвовали в конкурсе рисунков по повести «Полесские робинзоны» Я.Мавра (кстати, уроженца латвийского города Лиепая), организованного Белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым».

Концерт сокровищ белорусской культуры

Ярким завершающим музыкальным аккордом Дней белорусской культуры стал концерт «Сундук белорусских сокровищ». Это продолжение проекта ЦБК к 100-летию Латвийской Республики. В этот раз из белорусского сундука достали красивые тканые ковры и покрывала (дываны). Ими утепляли или украшали избы и особняки. Ковры и покрывала были не только показателем достатка семьи, но и предметом декоративно-прикладного искусства, поскольку их изготовление – это длительная, кропотливая ручная работа.

В коллекции Центра уже собралось много белорусских покрывал, вытканных умелыми трудолюбивыми руками наших мам и бабушек, которые подарили в музей члены общества “Уздым” и его многочисленные друзья. Под музыку, в красивом танце, с покрывалами на руках, в зал вышли танцоры ансамбля “Лянок”, тем самым вызвав слезы на глазах у многочисленных зрителей.

С праздником Дней белорусской культуры всех участников и гостей концерта поздравили заместитель руководителя Управления культуры Даугавпилса Вита Вилевко, руководитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миорского райисполкома Тронькин Александр Сергеевич. По многолетней традиции, белорусов также поздравили представители центров русской, польской и украинской культуры, ведь май в Даугавпилсе проходит под знаком Дней славянской культуры. Русский ансамбль «Славянка» и польский хор «Промень» в качестве подарка исполнили песни соответственно на русском и польском языках.

Эпицентром театрализованно-музыкального представления стали, конечно же, коллективы ЦБК. Белорусскими песнями, танцами, яркими театрализованными сценками зрителей порадовали местные белорусские коллективы: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), танцевальный ансамбль «Лянок» (руководитель Марина Медунецкая), вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева), хоровая капелла «Спадчына» (руководитель Янина Юзефович), театральная студия «Паулинка» (руководитель Инесса Козловская), ансамбль аккордеонистов «Квитнеючы май» (руководитель Антонина Сивакова).

Ни один праздник у белорусов не обходится без гостей. По традиции, на Дни белорусской культуры в Даугавпилс приезжают ближние и дальние друзья. Не жалея ладоней, зрители бурно аплодировали дальним гостям – белорусскому ансамблю «Завируха» из Екабпилса и молодым солистам Марие Артимович и Игорю Метле из Миор (Беларусь), исполнившим зажигательные белорусские песни.

Член Союза писателей Беларуси Станислав Володько прочитал свои стихи о белорусских покрывалах, а организатор культурных мероприятий Галина Сонтоцкая очень интересно в стихотворной форме связывала разные номера концерта в единое целое.

Руководитель ЦБК Ж.Романовская, выступая в роли гостеприимной хозяйки и ведущей вечера, отметила большую значимость события, поздравила всех организаторов, участников и гостей концерта с ярким завершением Дней белорусской культуры, цветами и сладкими призами поблагодарила всех участников концерта, для которых служение белорусской культуре – не только их увлечение, но и призвание, то, к чему тянется душа и сердце каждого белоруса.

Спасибо вам, уважаемые участники творческих коллективов, друзья, партнеры, зрители, журналисты за поддержку мероприятий Дней белорусской культуры в Даугавпилсе!



Центр белорусской культуры