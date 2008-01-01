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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 июня

Международный день защиты детей

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Новости Происшествия | 1 июня 2018 | 20:58

В Латгалии пожар повышенной сложности

Пресс-фото

31 мая 2018 года в Латгалии ликвидирован пожар повышенной сложности, уничтоживший хозяйство, сообщает ЛЕТА.

В 10.05 в ГПСС поступил вызов в Малтскую волость Резекненского края, где в сарае вспыхнул пожар. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят крыша одноэтажного дома, два сарая, баня и хозяйственная постройка под одной крышей на площади 150 кв. м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 14.55.

TVnet.lv

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