В Латгалии пожар повышенной сложности

Новости Происшествия | 1 июня 2018 | 20:58

Пресс-фото Пресс-фото

31 мая 2018 года в Латгалии ликвидирован пожар повышенной сложности, уничтоживший хозяйство, сообщает ЛЕТА.

В 10.05 в ГПСС поступил вызов в Малтскую волость Резекненского края, где в сарае вспыхнул пожар. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят крыша одноэтажного дома, два сарая, баня и хозяйственная постройка под одной крышей на площади 150 кв. м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 14.55.

TVnet.lv