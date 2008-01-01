Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 июня
Международный день защиты детей
Именины:
Бернедине, Бирута, Майрита / Анастасия, Дмитрий
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Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
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Новости Происшествия | 1 июня 2018 | 20:58
В Латгалии пожар повышенной сложности
31 мая 2018 года в Латгалии ликвидирован пожар повышенной сложности, уничтоживший хозяйство, сообщает ЛЕТА.
В 10.05 в ГПСС поступил вызов в Малтскую волость Резекненского края, где в сарае вспыхнул пожар. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят крыша одноэтажного дома, два сарая, баня и хозяйственная постройка под одной крышей на площади 150 кв. м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 14.55.
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